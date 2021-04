Amérique Latine : La vice-présidente des Etats-Unis bientôt au Guatemala et au Mexique

La vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris a fait savoir mercredi qu'elle se rendra bientôt au Mexique et au Guatemala quelques semaines après que le président Biden l'ait désignée pour s'occuper du problème de la migration sur la frontière sud.

On ne sait pas encore précisément quand Harris se rendra au Mexique et au Guatemala ni si elle se rendra sur la frontière. Elle avait envisagé de travailler de « 2 façons » pour freiner le flux de migrants illégaux vers les Etats-Unis en établissant une association stratégique avec les pays concernés.

Les pays de ce qu'on appelle le Triangle Nord (Guatemala, Honduras et Salvador) font aussi partie de son programme. Harris a déclaré récemment que, pour affronter le phénomène de la migration, il est important d'aborder les « causes fondamentales » du nombre élevé de migrants qui tentent de passer la frontière.

« En plus de la frontière, nous devons nous occuper des causes de fond. Nous devons nous occuper de ce qui se passe dans le et le Triangle Nord et l'aborder d'une façon qui non seulement soit diplomatique mais qui réunisse nos alliés. »

« Aborder ce que nous devons faire en ce qui concerne l'aide d'une manière qui ait à voir avec le développement de ces pays pour aborder aussi les raisons pour lesquelles les gens entrent dans notre pays. »

Le nombre de migrants qui tentent de passer la frontière sud des Etats-Unis a explosé pendant ces derniers mois et certaines locaux qui hébergent des migrants sont pleins.

Harris a été l'objet de critiques de lapart des républicains parce qu'elle ne s'est pas encore rendue sur la frontière ou dans les pays d'Amérique Centrale d'où vient l'augmentation du flux de migrants.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/vicepresidenta-eeuu-viajara-guatemala-mexico-20210414-0026.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/04/amerique-latine-la-vice-presidente-des-etats-unis-bientot-au-guatemala-et-au-mexique.html