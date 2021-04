Amérique Latine : Le Venezuela et l'ALBA-TCP aident Saint-Vincent et les Grenadines

Le chancelier vénézuélien Jorge Arreaza a annoncé jeudi sur son compte Twitter le prochain envoi de matériel humanitaire et d'experts en risques « pour coopérer aux efforts d'évacuation préventive et de relogement des citoyens de Saint-Vincent et les Grenadines » après la récente éruption du volcan La Soufrière.

Sacha Llorenti, le secrétaire exécutif de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique – Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP) a également déclaré sur ce réseau social que cet organisme régional était prêt à porter assistance à Saint-Vincent et les Grenadines.

« Nous suivons de près les événements concernant le volcan La Soufrière. J'exprime notre solidarité au peuple et au Gouvernement de Saint-Vincent et les Grenadines et à vous personnellement. Avec la Banque de l'ALBA, nous sommes prêts à aider de toutes les façons possibles, » a écrit Llorenti.

Le Gouvernement de Saint-Vincent et les Grenadines a ordonné d'évacuer une partie de la première île de ce petit territoire des Caraïbes à cause de l'éruption imminente du volcan La Soufrière suite à une augmentation de l'activité sismique.

Le premier ministre Ralph Gonsalves a lancé jeudi une alerte au désastre à cause de l'augmentation de l’activité du volcan et a donné l'ordre d'évacuer immédiatement la zone nord de l'île. Dans cette région se trouvent les zones considérées comme sûres qui vont d'Unión Nord à Kingstown, la capitale et de Barrouallie à Kingstown.

Les pays membres de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA), le Venezuela, le Nicaragua, la Bolivie, Cuba, Saint-Vincent et les Grenadines, la Dominique, Antigua et Barbuda, San Cristóbal et Nieves et la Grenade sont en « alerte » pour coordonner les soutiens nécessaires.

Le géologue Richard Robertson, le scientifique à la tête du contrôle de l'activité du volcan La Soufrière à Saint-Vincent et les Grenadines, a fait savoir qu'entre 03H00 (heure locale) et 10H00 (heure locale) du matin, jeudi, les stations de contrôle ont détecté une activité sismique.

Robertson a affirmé que des mouvements telluriques de longue durée qui sont le signe que le magma frais cherche à atteindre la surface ont été rapportés. Tous les indices montrent que le volcan pourrait exploser.

