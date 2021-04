Amérique Latine : Les chanceliers du MERCOSUR révisent la stratégie commerciale

Les ministres des affaires étrangères des pays membres du Marché Commun du Sud (MERCOSUR) se réunissent ce lundi pour discuter de sujets tels que l'assouplissement commercial du bloc régional et les droits de douane extérieurs communs (AEC), entre autres.

La XII ème Réunion Extraordinaire du Conseil du Marché Commun débutera à 11 heures de façon virtuelle et l'Argentine en sera l'hôte en tant que présidente tournante de cet organisme.

L'Argentine et le Paraguay, bien qu'avec des différences, sont pour une action unie et consensuelle concernant la signature des accords commerciaux. Le Brésil et l'Uruguay soutiennent que les Etats membres doivent pouvoir signer séparément des accords avec d'autres pays ou avec d'autres blocs.

Ces différences s'étaient déjà manifestées lors du Sommet des Présidents du MERCOSUR, le 26 de mars dernier quand le président uruguayen Luis Lacalle avait qualifiées les conditions actuelles de fonctionnement du bloc « d'obstacle » et de « carcan » pour le développement.

A cette occasion, le président de l'Argentine, Alberto Fernández, avait déclaré que le MERCOSUR ne devait devenir « une charge u un obstacle pour personne » et avait considéré que ce genre de positions n'aidait pas l'unité.

Ensuite, l'Argentine avait invité l'Uruguay à faire officiellement des propositions d'assouplissement. Selon les médias uruguayens, ce pays apporte à la réunion des chanceliers une série de propositions.

La réduction des droits de douane extérieurs communs (AEC), l'impôt que paiera toute marchandise en entrant dans le MERCOSUR sera aussi à l'ordre du jour de cette réunion. L'Argentine défend l'idée de négocier à partir d'un AEC élevé et ensuite de voir ensemble quels impôts baisser et à quel niveau en appliquant une modération et des conditions particulières pour ne pas affecter la production des manufactures nationales. Pour sa part, le Brésil cherche une réduction large et substantielle de l' AEC.

Le chef de cabinet de la chancellerie argentine, Guillermo Justo Chaves, a déclaré à des médias que chaque pays a sa réalité propre mais que l'importance du MERCOSUR réside « justement dans l'unité et la force qu'apportenet la fait que tous ses membres négocient en tant que bloc. »

