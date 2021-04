Bolivie : Arce n'assistera pas aux réunions auxquelles participera l'OEA

La Bolivie n'assistera pas aux réunions auxquelles participera l'Organisation des Etats Américains (OEA) pour protester contre sa responsabilité dans le coup d'Etat de 2019, a confirmé aujourd'hui le chef de l'Etat Luis Arce.

« Nous sommes très critiques sur le rôle qu'a joué l'OEA dans le coup d'Etat de novembre 2019 et tant qu'elle conservera une position de cette nature dans la région qui n'a pas seulement été critiquée par le président de la Bolivie mais aussi par plusieurs présidents de la région, comme nous ne sommes pas les seuls à critiquer la gestion de monsieur Almagro, nous, nous n'assisterons à aucune réunion dans laquelle serait l'OEA, » a déclaré Arce lors d'une conférence de presse improvisée avant de voter au second tour des élections régionales.

Face à l'ingérence dans les affaires intérieures boliviennes, diverses personnalités de lapolitique sud-américaine et internationales ont rappelé que c'est le rapport partial de l'OEA sur de soi-disant irrégularités dans le décompte des voix aux électiosn générales d'octobre 2019 qui a été lr prétexte utilisé pour briser l'ordre démocratique.

Arce a exercé son droit de vote aux élections régionales de ce dimanche dans la matinée à l'unité d'éducation Miguel de Cervantes du département de La Paz.

Arce a fait l'éloge de la vocation démocratique de la Bolivie et de l'Amérique Latine qui vont aux urnes pour résoudre leurs différends grâce au vote.

« Une fois de plus, le peuple bolivien et lepeuple équatorien montrent clairement leur vocation démocratique en résolvant les différends et les problèmes grâce au vote direct de la population. Par conséquent, c'est une date de fête électorale démocratique dans notre région, en Amérique Latine, » a-t-il déclaré.

Pour les élections de ce dimanche, le TSE a habilité 2 700 000 électeurs qui doivent élire les dirigeants des gouvernements régionaux de La Paz, Pando, Chuquisaca et Tarija.

3 organismes internationaux étaient également présents en qualité d'observateurs de ces élections : l'Union Inter-américaine des Organismes Electoraux (UNIORE), l'Observation citoyenne de la Démocratie (OCD) et Observe Bolivie.

