Bolivie : Evo Morales annonce des ajustements pour freiner le courant anti-éviste

Le chef du MAS, Evo Morales, a annoncé dimanche qu'après une réunion avec la direction du MAS, il a été décidé de freiner le courant anti-éviste installé au Gouvernement de Luis Arce et de mettre en place une purge des dirigeants rénovateurs qui, pendant la dernière campagne électorale, la « désignation arbitraire » des candidats.

« Plus de 9 heures de réunion et nous avons tous été d'accord : ce n'est pas une purge, ce n'est pas une épuration mais il faut mettre de l'ordre dans cette situation qui vient de certains vice-ministres de notre Gouvernement, » a-t-il déclaré dans son émission “Evo Pueblo” diffusée par radio Kawsachun Coca.

Il a raconté que certains dirigeants ont commencé à le remettre en question sous prétexte de renouvellement de génération mais aussi pour « désignation arbitraire » des candidats. « Je veux dire à tous les camarades, j'ai résisté avec beaucoup de patience, j'ai résisté pour l'unité et pour la campagne et presque tous ceux qui étaient à cette réunion ont dit que cet « anti-évisme » est déjà au Gouvernement.

Sans donner de noms, il a indiqué que certains vice-ministres encouragent le courant rénovateur dont on sait que l'idéologie vient de la droite : « Il faut mettre un frein à ces frères qui se trompent. Comment est-il possible que certaines de nos autorités qui sont au Gouvernement parlent contre Evo Morales ? Qu'est-ce que je leur ai fait ? Ils ne sont même pas officiellement militants au MAS IPSP. »

Il pense que l'objectif est d'interdire Evo Morales depuis le Gouvernement. Ce courant n'implique pas le président Luis Arce, a-t-il été précisé « bien clairement » lors de cette réunion qui a eu lieu vendredi dernier à Cochabamba.

Il a aussi vu des actes de corruption comme ceux du ministre du Développement Rural et l'attitude de certains secteurs qui veulent partager le gâteau en exigeant des charges de ministres grâce à l'extension de soutiens politiques.

Evo remarque que dans le Gouvernement, il y des gens qui trahissent leur parti et il a demandé de modifier les statuts du MAS pour éliminer la corruption et le partage du gâteau du Gouvernement. Morales a indiqué que dès le début, il a recommandé qu'on ne puisse pas imposer au président Arce la nomination de fonctionnaires parce qu'il doit sélectionner des personnes de confiance pour le cabinet des ministres. On peut suggérer maispas imposer, a-t-il précisé.

