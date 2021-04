Bolivie : Première rencontre pour la formation de la RUNASUR

L'ex-président de la Bolivie, dirigeant du Mouvement Vers le Socialisme (MAS), Evo Morales, a souhaité la bienvenue samedi aux délégations régionales qui ont participé à la première rencontre de l'équipe technique destinée à la formation de la RUNASUR.

« Je souhaite la bienvenue avec plaisir aux délégations de l'Equateur, de l'Argentine, du Venezuela et de la Bolivie qui participent à la première rencontre de l'équipe technique destinée à la formation de la RUNASUR, » a-t-il dit et il a ajouté que comme les indigènes ont lutte contre la colonie espagnole, à présent, on doit créer une union solide pour le développement de l'Amérique Latine : « Notre génération a maintenant un autre défi et c'est l'Amérique Plurinationale pour garantir la liberté des générations futures. »

« Nous concevons la RUNASUR, un espace d'intégration des peuple qui répond à la paralysie de l'UNASUR et à la décision despeuples indigènes et des mouvements sociaux qui ont des principes et des valeurs de continuer la lutte pour la liberté. »

En plus des mouvements populaires d'Equateur, d'Argentine et de la Bolivie, le Venezuela participe à cette rencontre avec des représentants de sa chancellerie et d’organisations regroupées dans l'Institut Simon Bolívar pour la Paix et la solidarité entre les Peuples (ISB).

Le but est de relever l'UNASUR, un organisme destiné à unir la région sous la direction de l'ex-président vénézuélien Hugo Chávez soutenu par des dirigeants comme Rafael Correa (ex-président de l'Equateur) et Luiz Inácio Lula da Silva (ex-président du Brésil).

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-inicia-primer-encuentro-conformar-runasur-20210424-0016.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/04/bolivie-premiere-rencontre-pour-la-formation-de-la-runasur.html