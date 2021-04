Brésil : Lula affrontera Bolsonaro aux prochaines élections présidentielles

Brasilia, 17 avril (RHC) L’ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré qu’il se présenterait aux élections de 2022 si cela était nécessaire pour vaincre l’actuel dirigeant Jair Bolsonaro.

"Si cela s’avère nécessaire » je serai candidat, pour vaincre les forces d"un fasciste comme Bolsonaro, un génocidaire parce qu’il est le plus grand responsable du chaos dans la pandémie" de coronavirus, a déclaré Lula da Silva dans une interview à la télévision argentine C5N.

"Je suis en bonne santé. Mais ce n’est pas moi qui doit être nécessairement le candidat. Nous pouvons choisir quelqu’un qui représente les secteurs progressistes du Brésil", a déclaré Lula da Silva.

L’ancien président et dirigeant social brésilien a fait ces déclarations peu après que le Tribunal fédéral suprême (STF) eut confirmé l’annulation de ses condamnations pour corruption présumée.

Lula da Silva espère que le Brésil retrouvera la voie démocratique et il espère participer à ce processus qui redonnera de l’espoir et de la joie à ses compatriotes. Nous l’avons déjà fait une fois et nous pouvons le faire encore une fois, a-t-il souligné.

Sur la persécution judiciaire et politique contre lui, il a souligné : "C’était un très grand mensonge. Mais mes avocats ont prouvé que c’était une farce. Le juge a menti, les procureurs ont menti, la police fédérale a menti, pour m’éloigner de la campagne électorale. Je suis maintenant prêt à me battre", a déclaré l’ancien président.

(Telesur)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/254376-lula-reitere-quil-affrontera-le-fasciste-bolsonaro-lors-des-prochaines-elections-presidentielles