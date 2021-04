Brésil : Un général à la présidence de Petrobras

Petrobras a un nouveau président. Le général Joaquim Silva e Luna a été nommé lundi 19 avril par le président Jair Bolsonaro. Un autre militaire a remplacé l'économiste Roberto Castello Branco dont le départ a également été demandé par le président Jair Bolsonaro après que le prix des combustibles ait augmenté. « Ceux qui arrivent doivent écouter plus et parler moins, » a dit le général Joaquim Silva e Luna et il a remercié le président Jair Bolsonaro de l'avoir nommé.

Lors de sa prise de fonction, il a déclaré que sans aucun doute, l'un des principaux défis qu'il aura à affronter est de renforcer de plus en plus Petrobras, de travailler avec une vision de l'avenir, de la sécurité, du respect dfe l'environnement, des actionnaires et de al société.

Le discours du nouveau président a été bref, seulement 10 minutes, et il a été diffusé en direct sur le site de l'entreprise d'Etat.

« J'hypothèque ma loyauté et mon sens des responsabilités pour cette mission qui est un défi. On sait que quand un homme avance, ce qui est devant lui, c'est son passé, (sic)» a-t-il dit.

