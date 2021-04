Cuba : 10 résultats scientifiques de renommée mondiale

Considérés comme une étape importante pour un pays en développement soumis à un brutal blocus économique depuis près de 60 ans, dix produits de la science cubaine ont reçu la médaille d'or de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Auteur: Orfilio Pelaez | informacion@granma.cu14 avril 2021 13:04:55

Considérés comme une étape importante pour un pays en développement soumis à un brutal blocus économique depuis près de 60 ans, dix produits de la science cubaine ont reçu la médaille d'or de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Il s'agit d'une reconnaissance établie en 1979 par cette entité de l'ONU pour encourager l'activité inventive et créatrice dans le monde, principalement dans les pays non-industrialisés.

Selon les informations disponibles sur le site Web de l'Office cubain de la propriété industrielle (www.ocpi.cu), le premier produit cubain à recevoir la médaille d'Or de l'OMPI a été le vaccin antiméningococcique de type B, en 1989, créé par un groupe de chercheurs de l’Institut Finlay des vaccins, dirigé par le docteur Concepcion Campa Huergo.

Puis, en 1996, le Policosanol (connu sous l'acronyme PPG), un médicament fabriqué à partir de cire de canne à sucre par des spécialistes du Centre national de la recherche scientifique (CNIC), et en 2000, l'antibiotique à usage vétérinaire Biocida, du Centre des produits chimiques bioactifs de l'Université centrale Marta Abreu de Las Villas.

En 2002, l'anticorps monoclonal humanisé Cimaher, du Centre d'immunologie moléculaire (CIM), et le produit Stabilak, pour prolonger la durée de conservation du lait cru sans réfrigération, obtenu au Centre national de santé agricole (Censa), ont été récompensés.

D’autres inventions distinguées par la médaille d'Or de l'OMPI sont : le vaccin contre l'Haemophilus Influenzae de type B, résultat de l'ancien Centre des antigènes synthétiques de l'Université de La Havane, en collaboration avec l'Université d'Ottawa, au Canada (2006), ainsi que l'équipement de diagnostic microbiologique rapide Diramic, du CNIC, et le surfactant pulmonaire Surfacen, créé au Censa, pour le traitement du syndrome de détresse respiratoire chez le nouveau-né, tous deux en 2007.

La liste est complétée par le médicament Heberprot P, réalisation emblématique du Centre de génie génétique et de biotechnologie, récompensée en 2011, et l'anticorps monoclonal anticd6 (Itolizumab), du CIM, destiné au traitement et au diagnostic du psoriasis, a obtenu en 2015 la médaille d’Or.

http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-14/dix-resultats-scientifiques-cubains-de-renommee-mondiale