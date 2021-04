Cuba : 159 professionnels de la santé au Gabon

La Havane, 13 avril (Prensa Latina) Un groupe de 159 professionnels de la santé cubains est arrivé au Gabon pour rejoindre la brigade Henry Reeve qui prête service dans ce pays africain, a informé hier le Ministère des Affaires étrangères de la nation caribéenne.

Le ministre de la Santé du Gabon, Guy Patrick Nguema Ndong, a reçu le contingent qui étendra son action aux neuf provinces du territoire gabonais.

Il s'agit du plus grand groupe de collaborateurs cubains à arriver dans ce pays africain depuis la signature du premier accord de coopération dans le secteur de la santé en 2004.

Leur travail vise à contribuer à une prise en charge médicale plus complète et à renforcer, avec les professionnels gabonais, le niveau de santé et l'espérance de vie de l'ensemble de la population.

Cuba et le Gabon ont établi des relations diplomatiques le 26 mars 1974.

Depuis lors, les deux pays ont développé des liens bilatéraux positifs et constatent l'existence de vastes potentialités à exploiter pour un bénéfice mutuel, a déclaré le Ministère des Affaires Étrangères de Cuba.

