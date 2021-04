Cuba : Convocation du chargé d'affaires des Etats-Unis 

La Havane, 6 avril, (RHC).- Le directeur général en charge des États-Unis au ministère des Affaires étrangères, Carlos Fernández de Cossío, a convoqué ce lundi après-midi Timothy Zúñiga-Brown, chargé d'affaires nord-américain. Carlos Fernández de Cossío a transmis le rejet des allégations trompeuses et politisées sur Cuba contenues dans le rapport 2020 du Département d'État sur les droits de l'Homme dans le monde.

Il a signalé au diplomate que le gouvernement nord-américain profite de manière opportuniste d'une question aussi sensible que les droits humains pour sa politique d'agression contre les pays qui ne se subordonnent pas à Washington et qui défendent le droit souverain de leurs peuples à l'autodétermination.

Il a souligné que le rapport susmentionné est arbitraire et unilatéral, et contient des allégations et des imputations qui sont fausses. En ce qui concerne Cuba, il réitère les accusations calomnieuses que des groupes politiques des États-Unis, aux positions extrêmes contre Cuba, prennent depuis des années comme prétextes pour la promotion d'actions hostiles et pour l'imposition de mesures économiques coercitives visant à nuire au niveau de vie de la population cubaine et à la punir pour son soutien au système politique, économique et social que le pays a librement et souverainement choisi.

Le Directeur général des États-Unis au ministère cubain des Affaires étrangères a souligné que les violations flagrantes et systématiques des droits de l'Homme aux Etats-Unis et par le gouvernement de ce pays sont bien connues et documentées. Il s'agit notamment du racisme, de la xénophobie, des brutalités policières, de la torture des prisonniers, de l'incarcération prolongée, de l'utilisation de prisons secrètes, de l'antisémitisme, du maccarthysme et d'autres formes d'intolérance religieuse et idéologique. À cela s'ajoutent les exécutions extrajudiciaires dans diverses parties du monde et les détentions arbitraires et prolongées de personnes innocentes.

Carlos Fernández de Cossío a souligné que Cuba jouit d'un prestige international en raison des résultats obtenus en matière de promotion et de protection des droits de l'Homme, de sa tradition de coopération avec les mécanismes des Nations Unies appliqués sur une base universelle et non discriminatoire, et du soutien solidaire du pays aux efforts des autres nations en développement pour protéger les droits de leurs peuples.

Le diplomate cubain a exhorté le gouvernement des États-Unis à cesser sa campagne visant à discréditer Cuba en matière de droits de l'Homme.

