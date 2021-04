Cuba : Débat sur les réalisations de Cuba en matière de santé à l’Assemblée Nationale de France

La Havane, 22 avril, (RHC)- Le groupe d'amitié France-Cuba de l'Assemblée Nationale a organisé ce jeudi un débat en ligne sur le système de santé de notre pays et ses réalisations, avec la participation d'experts français et suisses.

Le président du groupe parlementaire, le député écologiste François-Michel Lambert, a convoqué le forum, pour lequel il a proposé d'aborder les spécificités de la santé cubaine, le développement des vaccins et la coopération médicale internationale qui caractérise depuis des décennies le pays des Caraïbes.

La réponse à l'actuelle pandémie de Covid-19, tant au niveau national que mondial, la solidarité déployée par Cuba et le développement de plusieurs vaccins contre le coronavirus SARS-CoV-2, figurait à l’ordre du jour de la visioconférence sur le réseau social Facebook.

Le contexte dans lequel Cuba a développé son système de santé, marqué par l'hostilité des gouvernements qui se sont succédé à La Maison Blanche et par l'application depuis plus de 60 ans d'un blocus économique, commercial et financier intensifié à des niveaux sans précédent par l'administration de Donald Trump, devrait ressortir pendant les débats.

Sur la liste des intervenants figurent Salim Lamrani, conférencier à l’université de la Sorbonne, et essayiste, spécialiste des relations entre Washington et La Havane, Daniel Riam, ancien directeur de l'hôpital universitaire de la Martinique, et le sociologue et anthropologue suisse Nils Graber, de l'université de Lausanne, auteur d'une recherche sur la science cubaine liée à la création de vaccins.

François-Michel Lambert, artisan de la réunion virtuelle, est un critique du blocus nord-américain et un promoteur des bonnes relations entre Cuba et la France.

À la mi-octobre de l'année dernière, le député du département du sud des Bouches-du-Rhône a officialisé devant le comité Nobel norvégien la demande d'organisations et de citoyens français de décerner le Prix Nobel de la Paix 2021 aux brigades médicales cubaines «Henry Reeve» pour leur contribution à la lutte mondiale contre la pandémie de Covid-19.

Source: Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/254958-debat-sur-les-realisations-de-cuba-en-matiere-de-sante-au-sein-de-lassemblee-nationale-de-france