Cuba : Diaz-Canel élu premier secrétaire du Parti Communiste de Cuba

La Havane, 19 avril (RHC) Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a été élu ce lundi premier secrétaire du PCC, le Parti Communiste de Cuba.

Le nouveau Comité Central, élu la veille par les délégués au 8e Congrès du PCC, a également désigné les membres du Bureau politique et du Secrétariat du Parti.

Miguel Díaz-Canel remplace à ce poste le général d'armée Raúl Castro, un représentant de la direction de la Révolution cubaine commandée par le leader historique de ce processus, Fidel Castro, et dont l'héritage a prévalu lors de la rencontre des communistes cubains.

Raúl Castro, qui a annoncé les résultats du plénum, avait déclaré le 16 avril qu'il n'accepterait pas la proposition de rester «aux postes les plus élevés du Parti».

Il a ensuite souligné qu'il continuerait «à militer comme un combattant révolutionnaire de plus, prêt à apporter sa modeste contribution jusqu'à la fin de sa vie».

Avec cette relève naturelle et historique, le 8e Congrès du PCC devient un jalon de la continuité du processus révolutionnaire cubain et de la réaffirmation du modèle socialiste de développement social et économique.

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/254604-miguel-diaz-canel-elu-premier-secretaire-du-parti-communiste-de-cuba

La Havane, 19 avril (Prensa Latina) Le blocus des États-Unis contre Cuba est un crime contre l’humanité, a réaffirmé aujourd’hui le président Miguel Diaz-Canel, en sa nouvelle condition de premier secrétaire du Parti Communiste de Cuba (PCC).

Le plus haut dirigeant cubain a aujourd´hui clôturé le huitième congrès du PCC, qu’il a qualifié de nouveau fait historique dans la continuité historique de la Révolution cubaine.

Il a déclaré à cette occasion que le siège économique, commercial et financier que Washington impose depuis près de 60 ans à Cuba a été renforcé dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Il a indiqué que son but était de saper l’appui du peuple cubain, qu´il tente de mettre à genoux par la faim et les nécessités, ce qu’il a considéré comme un crime contre l’humanité et le principal obstacle au développement de son pays.

Diaz-Canel s’est interrogée sur les déclarations de porte-parole du Gouvernement des États-Unis concernant la minimisation des effets du blocus et a affirmé que les politiques à l’égard de Cuba n’étaient pas prioritaires pour la présidence de Joe Biden.

Il a rappelé que les plus de 200 mesures coercitives imposées pendant le mandat de l’ancien président Donald Trump et sa décision d’inscrire l’île antillaise sur la liste unilatérale des pays parrainant le terrorisme étaient toujours en vigueur.

Nous sommes un pays victime du terrorisme financé, organisé et exécuté dans la plupart des cas depuis les États-Unis, a-t-il souligné.

Le mandataire cubain a dénoncé des plans de subversion fomentés par des agences gouvernementales nord-américaines pour calomnier la Révolution, confondre le peuple et exacerber les contradictions internes.

Il a souligné qu’ils sont conçus pour profiter des carences provoquées chez les citoyens par la politique de blocus et la crise due à la Covid-19.

Si Cuba n’est pas une priorité pour la Maison Blanche, pourquoi elle dépense des centaines de millions pour tenter de renverser son ordre constitutionnel, a déclaré le nouveau premier secrétaire du PCC.

Il a également fustigé l’existence de lois étasuniennes comme la Torricelli et la Helms-Burton, qui cherchent à contrôler les destinées de Cuba et à conditionner ses relations avec le monde.

Qu’est-ce qui justifie ce blocus pendant plus de 60 ans et la guerre économique? , s’est-il de nouveau interrogé.

Il a ensuite affirmé que l’aspiration de Cuba est de vivre en paix et de 'communiquer avec le voisin du nord' dans l’égalité, le respect mutuel et sans ingérence.

J´exprime le fait que La Havane est y compris prête à coopérer sur des questions que Washington dit prioriser, comme la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la Covid-19, ainsi que sur les questions migratoires et sur les droits de l’Homme, a enfin manifesté le chef d´État.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886125:diaz-canel-qualifie-de-criminel-le-blocus-des-etats-unis-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101

Les grands médias des États-Unis se font l’écho de l’élection de Díaz-Canel à la tête du PCC

L'élection de Miguel Díaz-Canel à la tête du PCC a été largement diffusée aux États-Unis.

La Havane, 19 avril. (RHC)- Les principaux médias des États-Unis ont reflété aujourd'hui la clôture du 8e Congrès du Parti Communiste de Cuba (PCC) et l'élection de Miguel Díaz-Canel comme premier secrétaire de l'organisation.

L'Associated Press (AP) a mis en lumière la nouvelle et souligné que le nouveau chef du PCC appartient à une génération postérieure à la lutte contre Batista, «comme tous les Cubains de son époque, il était un soldat, et il a accédé à la fonction avec diligence par les canaux approuvés».

AP note en outre que, comme prévu, le Congrès des communistes cubains a élu Diaz-Canel à sa tête, un poste qui rejoint «le titre crucial de président qu'il a assumé en 2018, et remplace son mentor Raul Castro, âgé de 89 ans».

L'agence ajoute que le nouveau chef du parti a obtenu un diplôme d'ingénieur, a accédé à un poste de premier plan au sein de l'Union des Jeunes Communistes, puis a assumé une série de responsabilités «où il a acquis une réputation d'administrateur pragmatique, avec un comportement amical et informel avec le public».

Le rapport de l'AP a été repris par le site web U.S. News and World Report, le Washington Post, le Seattle Times, le Houston Chronicle, entre autres.

La nouvelle a également été reprise par des médias tels que le Miami Herald et d'autres publications du sud de la Floride, ainsi que par de grands réseaux de télévision tels que CNN, CBS, ABC, Fox News et certaines de leurs stations associées dans différents États.

Pendant ce temps, d'autres sites Internet nord-américains reflètent une note de l'agence britannique Reuters, selon laquelle la succession marque une transition vers une génération plus jeune qui renforce sa décision de donner une continuité au processus révolutionnaire sur l'île.

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/254602-les-grands-medias-des-etats-unis-se-font-lecho-de-lelection-de-diaz-canel-a-la-tete-du-pcc