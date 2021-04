Cuba : Gagarine, Cuba, Fidel et le Che

A l'occasion du 60 ème anniversaire du premier vol d'un homme dans l'espace, le 12 avril 1961, à Cuba, on se souvient du cosmonaute soviétique Youri Gagarine à cause de sa solidarité envers la Révolution.

Gagarine est arrivé à Cuba le 24 juillet 1961, quelques mois après avoir réalisé son vol autour de la terre à bord du Vostok 1, le premier satellite artificiel avec un équipage humain qui ouvert une série d'études sur le cosmos.

Sur la place de la Révolution, en ce jour de la Rébellion Nationale que Cuba célèbre chaque 26 juillet, le président de l'époque, Osvaldo Dorticós, a décerné à Youri Gagarine l'Ordre de Playa Giron, décerné pour la première fois.

Fidel a mis en avant son admiration pour les exploits du peuple soviétique :

« … L'Union soviétique se couvrait de gloire et de prestige en lançant lepremier homme dans l'espace tau moment même où le Gouvernement des Etats-Unis lançait contre notre peuple son invasion criminelle. Nous avons eu l'occasion d'opposer ces 2 événements : un événement en faveur de la science, du progrès de l'humanité et de la paix et un événement lâceh et sans scrupules d'invasion mercenaire née de la volonté de récupérer ses privilèges et ses monopoles en lançant les impérialistes contre notre pays.

« Par conséquent, parce que dans notre souvenir sont bien présents ces 2 événements, et qu'en ces mêmes jours, notre peuple, dans un acte extrêmement héroïque, a vaincu les mercenaires envahisseurs, le gouvernement Révolutionnaire a créé l'Ordre National de Playa Giron pour récompenser les hommes qui ont réalisé des choses extraordinaires en faveur de la paix, de la science, du progrès de l'humanité ou dans leur lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. Rien de plus juste que de décorer avec le premier Ordre de Playa Giron le premier cosmonaute du monde, le commandant Youri Gagarine, pour que ces 2 événements qui se sont produits presque simultanément soient unis à jamais dans notre souvenir, pour que ces 2 actes héroïques soient unis à jamais dans notre souvenir, pour que ces 2 grandes victoires pour la paix du monde soient unies à jamais dans notre souvenir. »

Pour sa part, l'e cosmonaute a remercié avec émotion les Cubains pour leur reconnaissance et a déclaré : « L'heure viendra où ce peuple enverra dans l'espace son propre cosmonaute. »

Lors de ses voyages à Cuba, Gagarine a rencontré plusieurs fois Fidel Castro et Ernesto Che Guevara. Les photos montrent de façon évidente leur admiration mutuelle.

Le 11 novembre 1964 à Moscou, durant la visite officielle d'une délégation cubaine présidée par le commandant Guevara, la premier cosmonaute de alplanète fut élu président de la Société d'amitié URSS-Cuba et c'est sous s adirection que sesprincipes, sa structure et ses buts ont été élaborés.

Gagarine a dirigé cette organisation de solidarité jusqu'à sa mort dans un accident d'avion, le 27 mars 1968.

Aujourd'hui, la Société Russe d'Amitié avec Cuba rappelle le souvenir de son premier président.

Une exposition virtuelle « Gagarine et Cuba » a été inaugurée ce lundi 12 avril. Elle montre des photos et des vidéos uniques sur une partie de la vie du cosmonaute et ses relations avec Cuba données par l'agence de presse TASS et des membres de la Société Russe d'Amitié avec Cuba.

Cette exposition quipeut être vue en russe, en espagnol et en anglais, a été ouverte au public juste au moment du lancement de la navette spatiale Vostok-1 avec Youri Gagarine à son bord, il y a 60 ans.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/12/gagarin-cuba-fidel-y-el-che/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/04/cuba-gagarine-cuba-fidel-et-le-che.html