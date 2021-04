Cuba: L’accès à l’eau, un droit de l'homme dont il faut assurer la pleine jouissance

La Havane 23 mars (RHC)- L'accès à l'eau est vital et constitue un droit de l'homme dont il faut assurer la pleine jouissance, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, à l'occasion ce lundi de la Journée mondiale de l'eau.

«Nous rappelons que trois personnes sur dix n'ont pas accès aux services d'eau potable et six sur dix aux installations sanitaires», a averti Bruno Rodriguez sur Twitter.

«L'accès à cette ressource est vital pour la vie. C'est un droit de l'homme dont il faut assurer la pleine jouissance», a tweeté le chef de la diplomatie cubaine.

L'Institut National des Ressources Hydrauliques (INRH) a souligné sur le même réseau social que l'eau, ressource finie, a une valeur énorme et complexe pour les foyers, l'alimentation, la culture, la santé, l'éducation, l'économie et l'environnement.

Comme recommandations pour économiser l'eau à la maison, l'INRH a suggéré de fermer les robinets quand on se savonne, d'arroser les plantes la nuit pour éviter l'évaporation, de ne pas laisser couler l'eau quand on se lave les cheveux et d'utiliser des seaux plutôt que des tuyaux pour laver les véhicules.

La vice-première ministre cubaine Ines Maria Chapman a également noté sur Twitter que Cuba est périodiquement confrontée aux effets changeants du climat, c'est pourquoi, a-t-elle confirmé, que Cuba maintient sa volonté de préserver cette ressource et son engagement envers les objectifs de développement durable.

En 2018, 95,5 % de la population cubaine bénéficiait déjà d'une couverture en eau potable ; et depuis 2017, pour garantir le droit humain à l'eau et à l'assainissement, la loi sur les eaux terrestres a été approuvée, pour une gestion intégrée et durable des eaux dans le pays, en termes de société, de santé, d'environnement et d'économie.

