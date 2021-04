Cuba : La vengeance des Etats-Unis après Playa Girón

Par Isaura Diez Milan

Même pas 70 heures après l'invasion de Cuba, la canon autopropulsé sur lequel se déplaçait Fidel Castro est arrivé au dernier réduit des attaquants de Playa Girón, il y a 60 ans aujourd'hui. L'épopée de Cuba dans les sables de Playa Girón

Sur les 1 500 membres de la brigade 2506 entraînée par le Gouvernement des Etats-Unis, il n'en restait que 1 200 qui ont été faits prisonniers, des exilés cubains pour la plupart.

Selon des investigations historiques, c'est ainsi que l'Opération Pluton, héritée par le président Jonh F. Kennedy du Gouvernement de Dwight Eisenhower a échoué et que l'impérialisme nord-américain a connu sa première grande défaite militaire en Amérique.

Le 24 avril de1961, le président étasunien a reconnu l'implication de son Gouvernement dans les faits et dès lors, Washington a conçu de nouvelles stratégies pour en finir avec la jeune Révolution qui se déroulait à 90 milles de là.

« Les frères Kennedy ont chargé la CIA d'un programme intensif dirigé contre le régime de Castro, responsable de humiliation des Etats-Unis, » écrit dans ses mémoires William ‘Bill’ Colby, chef de l'agence de renseignement de 1973 à 1976.

En effet, le 30 novembre 1961, le président nord-américain a approuvé l'Opération Mangouste, le plan de subversion le plus important orchestré contre Cuba responsable de quelques 5 000 actes de sabotage et actes terroristes sur l'Ile en moins de 10 mois.

Pendant ce temps, les prisonniers de Playa Girón étaient accusés de trahison envers la Patrie, jugés et après avoir passé quelques temps en prison, ont commencé à être échangés contre une indemnisation.

« Ce qui est incroyable, c'est que l'avocat qui a négocié avec moi, la CIA a essayé de l'utiliser pour qu'il m'offre une combinaison de plongée suffisamment imprégnée de champignons et de bactéries pour me tuer, » a raconté Fidel Castro lors d'une interview accordée au journaliste Ignacio Ramonet.

Fidel Castro parlait de James Donovan qui s'est rendu pour la première fois à Cuba en août 1962 et avec qui on est arrivé à un accord sur une indemnisation de quelques 52 000 000 de $ en aliments et en médicaments en échange des prisonniers.

« Nous avions eu plus de 150 morts et des centaines de blessés » parmi les troupes cubaines durant l'attaque de Playa Girón, a affirmé Fidel Castro et il a souligné qu'il n'y a pas eu un seul coup de crosse » contre les prisonniers.

Certains membres de cette brigade d'assaut 2506 sont toujours vivants et participent à d'autres agressions contre leur pays d'origine. Ils ont soutenu le président Donald Trump (2017-2021) dans sa guerre économique destinée à asphyxier l'île et 60 ans après l'invasion de Playa Girón, ils espèrent toujours voir tomber le Gouvernement révolutionnaire.

Les Gouvernements successifs des Etats-Unis poursuivent toujours le même but. Ils ont légiféré sur le blocus avec la Loi Ley Helms-Burton (1996) et, selon le site Cuba Money Project, pendant ces 30 dernières années, ils ont consacré plus de 261 000 000 de $ à la subversion à Cuba.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/19/cuba-la-venganza-de-estados-unidos-tras-playa-giron/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/04/cuba-la-vengeance-des-etats-unis-apres-playa-giron.html