Cuba : Les investissements étrangers augmentent malgré le blocus 

La Havane, 9 avril (RHC) Déborah Rivas, vice-ministre du Commerce extérieur et des Investissements étrangers a écrit sur son compte Twitter officiel que «malgré les obstacles imposés par le blocus nord-américain à Cuba, les investissements de capitaux étrangers ne sont pas paralysés».

Rien qu'en 2019 et 2020, 67 entreprises ont été approuvées dans les secteurs du tourisme, de la construction, des mines et de l'industrie, a précisé Déborah Rivas.

Selon les données officielles, fin 2020, le pays comptait 503 projets à investissements étrangers, soit 43 de plus que l'année précédente, pour un montant de plus de 12 milliards de dollars.

Depuis janvier 2020, le guichet unique pour les investissements étrangers (Vuinex) a exécuté 186 procédures dans les différentes formes d'investissement étranger.

Au cours de cette période, Vuinex a garanti plus de 80 procédures en phase de négociation liées à l'obtention de zones d'étude, de certifications cadastrales initiales, de certifications de domaines et d'autorisations légales de terrains, et d'approbations par le ministère du Travail et de la Protection sociale des entités employeuses.

Le guichet unique a signé des accords de coopération avec 17 organismes et, outre le ministère du Commerce extérieur et des Investissements étrangers, il est intégré en permanence par des représentants des ministères de la Construction, de la Justice et des Sciences, de la Technologie et de l'Environnement et de l'Institut d'aménagement du territoire.

Source : Prensa Latina

