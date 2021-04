Cuba : Premier rapport du Gouvernement Biden sur les droits de l'Homme

La Havane, 2 avril (RHC) Le président Miguel Díaz-Canel a énergiquement rejeté ce jeudi les accusations de violations des droits de l’Homme à Cuba contenues dans le rapport annuel des États-Unis sur la question.

«Accusation scandaleuse, immorale et mensongère du Département d’État nord-américain contre #Cuba. Ils ont recours à la rhétorique infâme de toujours pour calomnier une île héroïque en butte à un blocus criminel causant d'énormes dommages au peuple cubain » a tweeté le président.

Le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a de son côté qualifié ce rapport, de «trompeur et politisé»: «Il ne pourra pas ternir les acquis mondialement reconnus de Cuba et ses indicateurs de justice sociale, de respect et de protection des droits de l'Homme de notre population», a-t-il souligné.

Le premier rapport rendu par le département d'État sous le mandat de Joe Biden, accuse le gouvernement cubain de restrictions présumées du droit de réunion pacifique et de la liberté de religion et de traite des êtres humains, entre autres.

Source: Prensa Latina

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/252732-le-president-cubain-rejette-le-rapport-des-etats-unis-sur-les-droits-de-lhomme