Cuba : Un projet UE-PNUD pour le développement durable

Marti, Cuba, 5 avril (Prensa Latina) Les autorités, les producteurs et les entités de cette municipalité cubaine réalisent aujourd’hui un projet de développement durable, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le financement de l’Union Européenne (UE).

L’initiative, prévue pour quatre ans, dispose de contributions extérieures de 4,4 millions d’euros de l’UE par l’intermédiaire du PNUD et de 2 millions de pesos cubains du Ministère de l’Economie et de la Planification (MEP) et du Conseil d’administration de cette localité.

Marti est située au nord de la province occidentale de Matanzas et à environ 200 kilomètres au nord-est de La Havane, peuplée d’un peu plus de 22.000 habitants et la zone, géographiquement plate, développe des activités agricoles, forestières et diverses cultures.

L’objectif spécifique du programme 'Action globale contre le changement climatique : vers un modèle de développement durable neutre de charbon', est de développer les capacités et les infrastructures pour l’auto-approvisionnement local en énergie et en nourriture.

Ces résultats reposeraient sur des bases économiques, sociales et environnementales durables et résilientes au changement climatique avec la capacité et l’infrastructure pour produire du biogaz et du bio-méthane dans les transports publics et en favoriser l’utilisation agro-écologique.

Au cours d’un atelier qui s’est tenu ici, Roberto Rangel, vice-ministre du MEP, a déclaré que les résultats de ce projet sont basés sur son approche locale, et sur la réalisation réelle d’un développement municipal qui tienne compte des efforts propres.

Les responsables de la coopération de l’UE et du PNUD à Cuba, Lucia Lacalle et Ricardo Nuñez, sont intervenus via WhatsApp.

Lacalle a souligné l’importance de transformer la région par un modèle de développement durable qui permette une plus grande souveraineté dans les secteurs agricole et énergétique, basés sur l’économie circulaire de production et de consommation responsable.

Nuñez a pour sa part reconnu l’effort essentiel pour le lancement de ce projet à Marti, 'surtout pour ceux qui vont jouer des rôles clés dans cette aventure, et le PNUD comme l’UE remercient la confiance du gouvernement cubain dans cet effort conjoint.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885965:une-municipalite-de-cuba-lance-un-projet-ue-pnud-pour-le-developpement-durable&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101