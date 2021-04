Equateur : Arauz appelle à la réconciliation après la victoire de Lasso

Andrés Arauz, candidat à la présidence de l'Equateur aux électiosn de ce dimanche, a appelé lundi à mettre fin à la « persécution politique » dans le pays après la victoire de son adversaire Guillermo Lasso.

« La persécution politique doit cesser, nous devons nous traiter comme des adversaires et non comme des ennemis, » a-t-il écrit sur son compte Twitter et il a appelé « à la paix et à la réconciliation sur la bse du respect absolu des droits de l'homme. »

Selon les résultats du Conseil National Electoral (CNE), sur 96,58 % des voix valides, Lasso a obtenu 52,44 % des voix et Arauz 47,56 %.

Arauz reconnaît sa défaite

Le soir même des élections, Arauz a reconnu la victoire de son adversaire : « Je le félicite pour sa victoire d'aujourd'hui aux élections, » a-t-il déclaré publiquement et il a ajouté : « Ceci est un faux-pas électoral mais en aucune manière une défaite politique ou morale. »

Quelques minutes plus tard, Lasso a confirmé qu'Arauz l'avait appelé : « Merci pour avoir confirmé votre engagement envers le renforcement de la démocratie dans notre pays, » lui ai-je répondu.

Judiciarisation de la politique

L'appel d'Arauz s'estproduit après que, pendant ces 4 dernières années, sous la présidence de Lenín Moreno, de nombreux fonctionnaires du Gouvernement précédent y compris l'ex-président Rafael Correa aient été soumis à des procédures judiciaires pour des actes de corruption présumés, quelque chose qui a été appelé ‘lawfare‘ ou judiciarisation de la politique.

Justement, dimanche soir, Correa a également souhaité bonne chance à Lasso et lui a dit : Je vous demande seulement que la judiciarisation de la politique qui détruit des vies et des familles cesse. »

Correa, contre qui sont ouverts plusieurs procédures judiciaires, a souvent dénoncé la persécution politique. Par exemple, dans l'affaire intitulée « affaire des pots-de-vin 2012-2016 » dans laquelle l'ex-président et son ex-vice-président Jorge Glas ont été condamnés à 8 ans de prison. Les magistrats avaient décrété qu'ils avaient « agi par influence psychique pour inciter d'autres fonctionnaires (également impliqués) à commettre le délit de subornation.

Il y a aussi « l'affaire Balda » dans laquelle l'ex-président est lié à l'enlèvement présumé de l'homme politique équatorien Fernando Balda, survenu à Bogotá (Colombie) en août 2012 .

Glas, pour sa part, a été condamné à 6 ans de prison dans « l'affaire Odebrecht » pour « association de malfaiteurs ». Un procès lors duquel le Munistère Public n'a pas accusé le membre délateur d'Odebrecht, José Conceição dos Santos Filho, bien qu'il ait été signalé comme l'homme qui dominait le schéma de pots-de-vin de ce réseau de corruption.

Une autre affaire est « l'affaire Singue » dans laquelle le verdict a été rendu en janvier dernier. A cette occasion, Glas a été condamné à 8 autres années de prison ainsi que l'ex-ministre des Ressources Naturelles Non Renouvelables Wilson Pastor, l'ex-gérant du raffinage de Petroecuador et ex-ministre des Hydrocarbures César Guerra. 3 autres personnes ont été condamnées à 4 ans de prison.

