Les déclarations officielles des 2 organisations ont été faites après que plusieurs dirigeants indigènes aient remis en question la décision de Vargas de s'écarter de la décision de Pachakutik et de la CONAIE de ne soutenir aucun candidat au second tour et d'appeler à voter nul. L'une des dernières déclarations a été celle de Leonidas Iza, président du mouvement indigène de Cotopaxi. Iza a dit : « Conformément au principe de commander en obéissant, nous allons soutenir avec force les décisions collectives de CONAIE, le « vote nul idéologique. » Il reconnaît également que les élections les ont « divisés. »

Elle lance aussi un appel à ses dirigeants à « ne pas tomber dans le jeu électoral et à conserver l'horizon idéologique fermement. » Le communiqué dit aussi que certains acteurs du mouvement indigène vont contre les « décisions collectives » mais Jaime Vargas n'est pas mentionné explicitement.

Quelques heures plus tard, la CONAIE a diffusé un communiqué dans lequel elle se prononce également sur le soutien de son président Jaime Vargas, à Andrés Arauz. Le communiqué dit qu'elle choisit le « vote nul idéologique » parce que c'est plus cohérent avec la lutte traditionnelle du mouvement indigène.

L'ECUARUNARI a affirmé, en outre, que les Gouvernements de service ont cherché à « annihiler » la mouvement indigène, en particulier le Gouvernement de l'ex-président Rafael Correa sous lequel, selon cette orgnaisation, « des territoires appartenant à la communauté ont été remis à de grandes transnationales minières et pétrolières. » Le communiqué mentionne également les attaques, la criminalisation et les assassinats de dirigeants indigènes survenus sous le Gouvernement de Correa.

En ce qui concerne les élections du 11 avril, l'ECUARUNARI affirme qu'elle ne votera pas pour Andrés Arauz, le candidat « de ceux qui ont agi comme des bourreaux des peuples et des nationalités. » C'est pourquoi elle a décidé de voter nul au second tour qui opposera le candidat du corréisme Andrés Arauz et celui de l'alliance CREO-PSC, Guillermo Lasso comme « symbole de résistance à la fraude électorale » qui, selon cette organisation, « a empêché notre candidat Yaku Pérez de participer à l'élection du 11 avril. »

Dimanche, l'ECUARUNARI a déclaré dans un communiqué qu'elle voit « avec une énorme indignation comment Jaime Vargas, président prorogé de la CONAIE, tente d'hypothéquer la lutte traditionnelle du mouvement indigène par un soi-disant soutien à Andrés Arauz. » elle ajoute que Vargas n'est pas son porte-parole et qu'il « ne représente pas le mouvement indigène de l'Equateur. »

La Confédération des Peuples de la Nationalité Kichwa de l'Equateur (ECUARUNARI) et la Confédération des Nationalités Indigènes de l'Equateur (CONAIE) se sont prononcées sur la soutien que Jaime Vargas apporte à Andrés Arauz.

Équateur : Les peuples indigènes soutiennent le candidat progressiste

Prensa Latina 5 avril

Quito, 5 avril (Prensa Latina) La Confédération des Peuples et Nationalités Indigènes d’Équateur (Conaie) s’est jointe hier aux organisations qui soutiennent le candidat présidentiel progressiste Andrés Arauz pour le second tour prévu le 11 avril prochain.

Le soutien de la Conaie a été exprimé par son président, Jaime Vargas, lors d’une rencontre avec le candidat présidentiel de la coalition Union pour l’Espérance (UNES), dans la communauté Cofán Milenio-Dureno, située dans la province de Sucumbíos.

'Nos présidents, mes présidents, se sont exprimés et vous ont positionné aujourd’hui en tant que président de l’État plurinational et quand nous parlons de l’État plurinational, économiste Andrés, nous parlons en reconnaissance des peuples et des nationalités qui existent ici en Équateur', a affirmé Vargas.

Dans le même esprit, il a souligné que tous les membres de la Confédération soutiennent pleinement les propositions d’Arauz.

Le candidat de l´UNES a pour sa part assuré que son engagement était de marcher aux côtés de la Conaie et de la Confédération des nationalités indigènes de l’Amazonie équatorienne, qui lui a également offert son soutien, 'pour le rêve commun d’un État plurinational et interculturel'.

'Merci à Jaime Vargas, président de la Conaie, pour son soutien. Nous sommes en train de construire l’unité nationale en mettant en avant l’Équateur. Nous sommes convoqués par l’État plurinational, la vérité, la justice et la réparation', a-t-il déclaré.

Il a également averti que le 11 avril prochain, les électeurs éliront non seulement un mandataire, mais définiront le destin d’un peuple abandonné et cherchant à recouvrer son droit au travail, à la santé et à l’éducation.

En ce qui concerne les projets pour la province de Sucumbíos, Arauz a annoncé qu’il déclarerait la province en état d’urgence routière, qu’il construirait l’Université de l’Amazonie du Nord et, comme dans le reste du pays, qu’il s’occuperait de l’urgence sanitaire avec des vaccins, éducative avec internet et un retour à l’école, et économique avec une aide à un million de familles.

'En Amazonie, nous avons ce défi en tant que gouvernement, c’est pourquoi nous devons mettre en place les politiques appropriées pour la région', a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a jugé nécessaire de déclarer les langues ancestrales en urgence nationale et de récupérer l’institut pour la préservation d´un patrimoine auditif, oral, ainsi que de développer des dictionnaires et du matériel éducatif.

Le dimanche 11 avril prochain, Arauz affrontera dans les urnes Guillermo Lasso, qui représente l’alliance de centre-droite CREO-Parti social chrétien.

