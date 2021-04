Equateur : Lasso élu

Sur 99% des bulletins dépouillés, le Conseil National Electoral a confirmé la victoire de Guillermo Lasso Mendoza à l'élection présidentielle.

« Aujourd'hui est un jour de célébration, la démocratie a triomphé, les Equatoriens ont usé de leur droit de choisir et ont opté pour un tournant différent des 14 années précédentes en Equateur, » a déclaré le nouveau président de l' Equateur.

Le patron a obtenu 53% des bulletins dépouillés et son adversaire Andrés Arauz, 47,2%.

Aujourd'hui est un jour historique où tous les Equatoriens ont décidé de leur avenir et ont montré la nécessité du changement, » a déclaré le président dans son discours et il a remercié Dieu, sa famille et le peuple équtorien pour l'avoir élu.

Il a précisé qu'il se concentrera sur la défense de la démocratie, des droits des Equatoriens et a mis en avant son engagement envers les femmes et les fillettes, la population LGBTI et les populations vulnérables.

« Je me consacrerai à la construction d'un projet national qui continue à écouter tout le monde parce que ce projet sera celui de tous les Equatoriens. Depuis des années, je rêve de pouvoir servir les Equatoriens pour que le pays progresse et aujourd'hui, vous avez voulu qu'il en soit ainsi. »

Andrés Arauz, qui est arrivé au second tour avec 32,16 % devant Lasso qui en avait obtenu 20,99 % n'a pas réussi à accéder au fauteuil présidentiel au Palais de Carondelet. « Nous appelons à des gestes d'humanité et de respect de la démocratie, » a dit le candidat à ses partisans au moment où Lasso faisait son discours en tant que vainqueur.

(Avec des informations de La República.co)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/12/banquero-guillermo-lasso-al-frente-del-escrutinio-en-ecuador-faltando-5-por-ciento-de-las-actas/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/04/equateur-lasso-elu.html