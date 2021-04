Equateur : Le Groupe de Puebla observera le second tour des élections

Le Groupe de Puebla a confirmé aujourd'hui la présence d'une mission d'observateurs en Equateur pour accompagner le second tour des élections présidentielles qui aura lieu dimanche 11 avril.

Cette équipe aura à sa tête le juriste espagnol Baltasar Garzón et comprendra également la congressiste colombienne María José Pizarro et le député espagnol Gerardo Pisarello.

Selon ses dires, cette mission aura de nombreuses réunions avec des membres du Conseil National Electoral et du Tribunal de Contentieux Electoral, ainsi qu'avec différetes organisations sociales et politiques du pays.

Il a également affirmé que grâce à ce contrôle, le Groupe de Puebla et le Conseil Latino-américain pour la Justice et la Démocratie (CLAJUD) soutiennent ces élections, convaincus que le respect de la loi et des institutions est la seule voie pour soutenir la démocratie et garantir l'indépendance et la meilleur développement possible de la fonction électorale.

« Le Groupe de Puebla et le CLAJUD réaffirment leur engagement envers les droits de l'homme et la justice sociale et expriment leur confiance dans le fait que ce processus électoral sera essentiel pour renforcer la démocratie en Equateur et dans toute l'amérique Latine. »

Cette délégation fait partie des équipes d'observation autorisées à accompagner les élections. 13 990 150 électeurs sont appelés aux urnes pour c hoisir un nouveau président et un nouveau vice-président entre le binôme Andrés Arauz-Carlos Rabascall (Union pour l'Espoir) et le binôme Guillermo Lasso-Alfredo Borrero (CREO-Parti Social Chrétien).

La présidente du Conseil National Electoral, Diana Atamaint, a confirmé que 263 observateurs avaient été accrédités pour le premier tour du 7 février et que pour le second tour, ils seront 293.

Le corps diplomatique accrédité dans le pays, Transparence Electorale, le Conseil d'Experts en Elections d'Amérique Latine, le Parlement du MERCOSUR (PARLASUR), el Parlement Andin, l'Organisation des Etats Américains, la Gauche Européenne, l'Internationale Progressiste et l'Union Européenne accompagneront ces élections.

Le second tout a commencé hier avec le vote des personnes incarcérées sans avoir été jugées et se poursuit aujourd'hui avec le vote des personnes handicapées de plus de 50 ans ayant une incapacité physique égale ou supérieure à 75%.

Dimanche, les Equatoriens voteront dans le pays et à l'étranger.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

