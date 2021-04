Equateur : Qui est Guillermo Lasso

Le président élu de l'Equateur est Guillermo Lasso, un ancien banquier conservateur de 65 ans qui prône le libre commerce et dirige l'anti-corréisme après s'être imposé avec 5 points d'écart par rapport à son adversaire Andrés Arauz. Telesur vouspropose demieux le connaître.

Selon des spécialistes en politique, Lasso incarne «l'anti-corréisme » qui regroupe la droite traditionnelle composée de patrons, de certains médias et d'une partie de ceux qui aujourd'hui critiquent le socialisme du XXI ème siècle que prônait l'ancien chef de l'Etat Rafael Correa.

Lasso est né à Guayaquil (sud-est) où il a été lié pendant 15 ans à la bourse des valeurs pour payer ses études secondaires dans un collège catholique. Des années plus tard, il est enrtré à l'université pour faire des études d'économie qu'il n'a pas terminées.

Lasso a l'habitude de dire dans des interviews qu'il est d'une famille humble, ce qui l'a conduit à travailler à la bourse des valeurs de sa ville natale. Il tente ainsi de se retirer l'étiquette de banquier rice qui ne se préoccupe pas des plus humbles.

Jeune, il s'est illustré dans le secteur de la finance en montant les échelons jusqu'à devenir président de la Banque de Guayaquil, l'une des principales banques du pays. Il a occupé ce poste pendant 20 ans. Au début des années 90, il a dirigé l'Association des banques Privées de l'Equateur.

En août 1999 il a été nommé ministre de l'économie mais à cause de différends avec le président de l'époque Jamil Mahuad sur la gestion de l'économie du pays, il a démissionné un mois plus tard.

Les mouvements sociaux et progressistes de l'Equateur remettent en cause son passé de banquier dans un pays qui a subi, à la fin des années 90, effondrement du système financier suite à une fraude concernant des prêts. Des centaines de milliers d'Equatoriens ont émigré et lepays a adopté le dollar comme monnaie nationale en 2000.

En 2012, Lasso s'est retiré de la banque pour fonder le mouvement En Créant des Opportunités (CREO) et est apparu comme l'opposant le plus important à l'ex-président Rafael Correa. Il s'est présenté aux élections présidentielles en 2013 et 2017 et les 2 fois, il a perdu.

Dans le domaine politique, il est devenu gouverneur de la province de Guayas, dont la capitale est Guayaquil. Il est proche des idées de l'Opus Dei, marié et père de 5 fils. Il s'est exprimé contre une loi sur la dépénalisation de l'avortement bien que dans sa campagne, il se soit montré souple sur ce sujet.

Que propose-t-il ?

Lasso est connu pour avoir participé en tant que banquier et patron à divers conglomérats financiers. Sous le slogan « entrepreneuriat, innovation et avenir, » Lasso a déclaré pendant sa campagne qu'il respecterait l'accord du pays avec le FMI (Fonds Monétaire International), excepté sur un point.

« Nous, nous n’allons pas renier l'accord avec le Fonds Monétaire International. Ce que nous allosn faire, c'est augmenter la TVA, » a-t-il dit à propos d'une mesure polémique destinée à augmenter les recettes fiscales d'un pays à hauts niveaux de déficit et de dette publique.

Dans son plan de gouvernement, il a promis de créer de nouveaux postes de travail, d'augmenter le salaire minimum à 500 $ par mois, d'en fonir avec la faim dont souffrent plus d'1 000 000 d'Equatoriens, d'attirer l’investissement étranger et de combattre la corruption.

En plus de respecter ses promesses de campagne, Lasso se trouver face au défi de sauver l'économie équatorienne qui s'est contractée à cause de la pandémie de 7,8% en 2020.

