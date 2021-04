Mexique : Biden coupe les fonds pour le mur sur la frontière avec le Mexique

Washington, 10 avril (RHC) La proposition de budget du président des États-Unis, Joe Biden, pour l’exercice 2022 supprime le financement du mur frontalier avec le Mexique commencé sous l’administration de Donald Trump, commentent les médias.

Cela inclut également les fonds non utilisés précédemment alloués au projet, comme l’a indiqué le quotidien The Hill.

Les sections d’immigration et d’application des frontières de la demande reflètent l’approche de l’administration en matière de lutte contre les causes profondes des migrations, au lieu de décourager l’immigration comme l’a fait le Département de la sécurité nationale (DHS) sous le gouvernement précédent, indique The Hill.

Bien que Biden ait demandé un milliard 200 millions de dollars pour la sécurité des frontières et les infrastructures, il a explicitement rejeté le financement du mur de la frontière, la politique migratoire phare de son prédécesseur, a-t-il ajouté.

Biden a signé le premier jour de son mandat un décret pour arrêter la construction du mur frontalier et, en février, il a officiellement annulé l’ordre d’urgence que Trump avait utilisé pour justifier la construction du mur frontalier et détourner de l’argent d’autres priorités pour le financer.

Au-delà du financement du mur, précise le quotidien, le projet de budget aborde plusieurs des propositions de Biden en matière d’immigration, à commencer par le financement de l’Office de réinstallation des réfugiés (ORR) une agence au sein du Ministère de la santé et des services sociaux.

Le chef de la Maison-Blanche a également demandé 4,3 milliards de dollars pour l’ ’Office de réinstallation des réfugiés et il a fixé l’objectif de réinstaller 125 mille réfugiés aux États-Unis d’ici 2022.

Source Prensa Latina

