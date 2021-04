Pérou : Les résultats sortis des urnes donnent la victoire à Pedro Castillo

L'institut de sondages Ipsos Pérou a fait savoir qu'aux élections présidentielles qui ont eu lieu dimanche, le candidat du parti de gauche Pérou Libre, Pedro Castillo,aurait obtenu 16,1% des voix à la sortie des urnes.

Le sondage révèle aussi que le représentant d'Avanza País, Hernando de Soto, aurait obtenu 11,9% et serait ex-aequo pour la seconde place avec la candidata de Fuerza Perú, Keiko Fujimori.

Le candidat du parti Action Populaire, Yohny Lescano, obtiendrait 11% et serait suivi par le représentant de Rénovation Populaire Rafael López Aliaga.

La candidate du parti de gauche Ensemble pour le Pérou, Verónika Mendoza, serait à la 6ème place avec 8,8%.

Pedro Castillo a déclaré : « Le peuple sidentifie avec celuiq ui vient du peuple » et il a remercié « chaque professeur du pays. »

Second tour le 6 juin

Cubadebate, 12 avril 2021

Pendant plus de 10 heures, les Péruviens se sont rendus aux urnes pour élire leur nouveau président mais il y aura un second tour le 6 juin.

Pedro Castillo, connu pour avoir été à la tête d'une grève des maîtres au Pérou en 2017, est arrivé en tête tandis que Keiko Fujimori, la fille aînée de l'ex-président emprisonné Alberto Fujimori et l'économiste Hernando de Soto se disputaient la seconde place.

Alors que Fujimori envisageait le continuer l'héritage de son père, d'alléger les mesures concernant la pandémie, de stimuler les projets miniers et de générer de nouveaux emplois, Soto affirmait à nouveau qu'il poursuivrait une politique fiscale et monétaire expansive destinée à aider à réactiver l'économie, à soutenir les entreprises et à renforcer les contrôles à la frontière.

L'un des problèmes qui ont entaché la campagne de Fujimori, selon Reuters, a été l'enquête contre elle pour blanchiment d'argent présumé et pour avoir touché 1 200 000 $ étasuniens d'Odebrecht. Des délits pour lesquels elle encourt jusqu'à 31 ans de prison. La candidate a toujours nié les faits.

Les élections du 11 avril

La journée s'est déroulée sans favoritisme mais des candidats comme Pedro Castillo, du parti Perú Libre et Hernando de Soto, du parti Avanza País ont été cités tout au long de la journée comme les mieux placés avec 14,8% et 12,2% des voix respectivement, dans le dernier sondage réalisé dans le pays.

L'un des problèmes qui ont troublé la tranquillité des autorités électorales a été le nombre de bureaux de vote habilités dans les différentes villes du pays car après midi, ils ne pouvaient plus être habilités sur ordre du bureau national des processus électoraux (ONPE).

Ce sont les districts de San Isidro, Miraflores, San Borja et Surco qui ont eu le plus petit nombre de bureau de vote dans la matinée, ce qui a obligé les autorités à lancer un appel aux jeunes pour qu'ils amènent des volontaires.

Dans la soirée, l'ONPE a confirmé qu'on avait réussi à former 99,9% des bureaux de vote, ce dont les personnalités politiques du pays se sont réjouies.

Les autorités se basaient sur l'opinion de 25 200 000 électeurs et le fait que le vote est obligatoire au Pérou et que ne pas voter peut donner lieu à une amende pouvant aller jusqu'à 25 $ mais la peur de la contagion après que le pays ait enregistré 348 morts du COVID, un chiffre record, a mis cet estimation en échec après des élections différentes.

