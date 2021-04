Une coalition de 17 pays contre les sanctions des Etats-Unis

Un groupe de 17 pays a annoncé la formation d'une coalition destinée à défendre la Charte de l'ONU et à rejeter les politiques de sanctions unilatérales. L'agence britannique Reuters a fait savoir vendredi que cette alliance se nomme « Groupe d'Amis en Défense de la Charte des Nations Unies » et que ses membres fondateurs sont : la China, la Russie, la Corée du Nord, l’Iran, l'Algérie, l'Angola, la Biélorussie, la Bolivie, le Cambodge, Cuba, l'Erythrée, le Laos, le Nicaragua, la Palestine, Saint Vincent et les Grenadines, la Syrie et le Venezuela.

Selon Reuters, une note de ce groupe dénonce le fait que le multilatéralisme « subit actuellement une attaque sans précédent qui, à son tour, menace la paix et la sécurité du monde. »

« Le monde va de plus en plus vers l'unilatéralisme parqué par des actions isolationnistes et arbitraires dont l'imposition cde mesures coercitives unilatérales ou le retrait d'accords et d'institutions multilatérales traditionnelles ainsi que par des tentatives destinées à saper des efforts importants pour aborder des défis communs etmondiaux, » peut-on lire dans le texte.

Ces dernières années, le Gouvernement des Etats-Unis a recouru à une variété de mesures coercitives dont des sanctions unilatérales pour faire pression sur les pays qui sont incompatibles avec leurs politiques. Même pendant l'épidémie de COVID-19, plusieurs pays ont été l'objet de la part de Washington de sanctions unilatérales qui compliquent la lutte contre la pandémie.

Le président des Etats-Unis précédent, Donald Trump, avait sorti son pays de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l’Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) ainsi que de l'Accord de Paris contre le changement climatique et de l'accord nucléaire Iran-G5+1.

Le nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden, a fait rentrer son pays dans l'Accord de Paris mais les activistes disent que ses mots doivent devenir réalité et lui demandent de considérer sérieusement la crise climatique.

Biden a aussi promis de réintégrer le pacte nucléaire avec l'Iran mais a annoncé sa décision de mettre d'autres sujets sur la table. En outre, il a imposé cette semaine ses premières sanctions à l'Iran en signe d'hostilité contre le peuple de ce pays.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/13/internacional-17-paises-forman-coalicion-contra-las-politicas-de-sanciones-de-eeuu/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/04/une-coalition-de-17-pays-contre-les-sanctions-des-etats-unis.html