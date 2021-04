Venezuela : 3 municipalités d'Apure en zone de défense spéciale temporaire 

Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino López, a fait savoir qu'une zone opérationnelle de défense intégrale temporaire spéciale avait été mise en place dans les municipalités José Antonio Páez, Muñoz et Rómulo Gallegos de l'état d'Apure, et que la 94ème brigade spéciale intégrale Premier Noir avait été activée sur ordre du Président Nicolás Maduro pour garantir la sécurité sur ce territoire face à la présence de groupes armés colombiens.

Il a rappelé que, pendant ces 15 derniers jours, la Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) a affronté dans la municipalité José Antonio Páez d'Apure « une guerre par procuration de la Colombie de la part de groupes violents qui se sont divisés après la rupture de l'accord de paix à cause de l'absence de politiques sérieuses et cohérentes de l'Etat colombien qui n'a montré aucun intérêt à résoudre ce problème qui dure depuis plus de 70 ans. »

Il a dénoncé le fait que la Colombie cherche à installer en territoire vénézuélien des bases logistiques destinées au trafic de drogues et ainsi causer la déstabilisation grâce à des groupes violents pour déstabiliser la frontière, provoquer une guerre civile et pénétrer jusqu'au centre du Venezuela. Il y a en Colombia plus de 8 000 000 de victimes de la violence, presque 300 000 victimes d'homicides, environ 46 000 victimes de déplacements forcés et 7 000 000 de déplacés à l'intérieur du pays par la guerre etla violence.

Il a évoqué les opérations du Bouclier Bolivarien 2021 qui ont permis de tenir à distance les tentatives de la Colombie d'installer des bases logistiques destinées au trafic de drogues, des cultures et des laboratoires destinés à la production de drogue.

Pendant ces 2 dernières semaines, la justice militaire a jugé 33 personnes liées à ces groupes armés colombiens, 6 camps de terroristes ont été démantelés, 9 personnes liées à ces groupes illégaux ont été tuées, 8 soldats de la FANB ont été tués au combat, 34 ont été blessés.

Mines anti-personnelles

Padrino López a signalé que ces groupes armés se sont donnés pour tâche de semer des mines dans la municipalité José Antonio Páez, à Apure, et que cela a causé la mort de soldats vénézuéliens et affecté la matériel terrestre de l'armée. 16 mines ont été désactivées dans le village de La Victoria.

Les mesures spéciales prises par le chef de l'Etat s'appliquent sur les 710 kilomètres de la frontière sud d'Apure où se trouvent les villages d'El Nula, Guasdualito et de La Victoria avec les départements colombiens d'Arauca et de Vichada.

La CEOFANB établira conjointement avec les autorités civiles régionales et municipales des restrictions d'horaires pour les déplacements terrestres, fluviaux et aériens et pour le fonctionnement des espaces publics et privés de loisir, ainsi que des mesures de contrôle et de sécurité destinées à garantir les services publics et la paix civile.

Le Ministère de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix « garantira les contrôles migratoires dans les municipalités frontalières et pourra mettre en place des obligations particulières comme celle de faire connaître son changement de domicile ou de résidence, son départ ou son retour grâce à l'utilisation des machines à prendre les empreintes digitales. »

Les unités de la FANB pourront inspecter des propriétés et des immeubles, déloger les occupants illégaux de biens publics quand cette occupation porte atteinte à la sécurité et à la défense de la nation.

« Les unités militaires interviendront pour rétablir le libre déplacement dans les zones urbaines ou rurales » s'il est interrompu et feront d'autres actions pour garantir le libre développement de la région et la paix.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

