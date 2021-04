Venezuela : Accès au système COVAX, production du vaccin cubain et contrôle de la frontière avec la Colombie

Coup d'oeil sur la semaine du 5 au 13 avril 2021

2ème année article N° 38

Par Jesús A. Rondón

Le Gouvernement vénézuélien déclare avoir le contrôle absolu de la zone frontalière avec la Colombie sur laquelle, il y a quelques semaines, des groupes illégaux colombiens ont engagé des actions violentes contre des installations civiles et provoqué le déplacement forcé d'une partie de la population. La chancellerie vénézuélienne a dénoncé les intérêts auxquels répond le Gouvernement colombien en n'agissant pas. Sur le plan sanitaire, le Gouvernement bolivarien a révélé les démarches qu'il a entreprises pour que la population ait accès aux vaccins contre le COVID-19 par l'intermédiaire du Fonds d'Accès Mondial aux vaccins contre le COVID-19 et de la production du vaccin cubain Abdala et les résultats de ces démarches. Pendant ce temps, les restrictions sanitaires, cette semaines, sont en partie levées.

Le Venezuela accède au Fonds d'Accès Mondial aux vaccins contre le COVID-19 et cherche à produire le vaccin cubain Abdala

Le Venezuela aura finalement accès au Fonds d'Accès Mondial aux vaccins contre le COVID-19 (COVAX) comme l'a annoncé le président Nicolás Maduro à la veille de cette semaine pendant laquelle les activités non essentielles seront permises après une quarantaine radicale de 3 semaines. Après une période de négociations entre le Gouvernement bolivarien, l'opposition vénézuélienne dirigée par Juan Guaido, l'Organisation Panaméricaine de la Santé et l'Organisation Mondiale de la Santé, le Venezuela pourra avoir accès au Fonds puisqu'il a payé 50% du montant total qu'il doit payer, ce qui permettra l'arrivée dans le pays de plus de 11 000 000 de doses de vaccin qui permettront de vacciner 20% de la population. Maduro a fait savoir que ce paiement a été réalisé avec des ressources qui avaient été détournées par l'opposition dirigée par Juan Guaido. Peu avant, celui-ci avait reconnu snas donner de précisions qu'ils avaient fait leur part pour accéder à ce fonds.

Pour acquérir des vaccins, le Venezuela a choisi de diversifier ses sources en engageant des négociations avec la République Populaire de chine, la Fédération de Russie et le Fonds. Cette semaine, la vice-présidente exécutive Delcy Rodríguez a fait savoir qu'après avoir travaillé conjointement avec une délégation cubaine, il a été établi que les conditions étaient réunies pour produire au Venezuela le vaccin Abdala, actuellement en phase III d'essais.

Des secteurs du patronat vénézuélien ont insisté auprès du Gouvernement pour que cleui-ci permette à des organismes privés d'importer des vaccins soi-disant pour les distribuer aux travailleurs mais cette intitiative, approuvée par Guaido, est un mécanisme souterrain destiné à priovatiser les vaccins, si importants en temps de pandémie.

La semaine dernière a débuté la vaccination des vieux. La convocation aux centres de vaccination se fait grâce au système Patrie, le mécanisme utilisé par le Gouvernement bolivairen pour concrétiser uen grande partie de sa politique sociale. Plusieurs médias se sont faits l'écho de vaccinations dans des villes comme Caracas et Maracaibo.

A ce jour, le ministre vénézuélien de la Santé informe que dans le pays, il y a 800 000 doses de vaccin en provenance de laboratoires chinois ou russes. Avec ces doses, on a vacciné le personnel de santé qui se trouve en première ligne (estimé à 200 000 ), le personnel important du Gouvernement, les maîtres et les vieux.

Sur le plan économique, le président Maduro a annoncé une série de mesures destinée sà palier les effets de la pandémie sur la population et les petites entreprises parmi lesquelles nous trouvons l'attribution d’une bonification aux travailleurs qui dépendent du secteur privé et à ceux qui travaillent à leur compte. On estime que cette mesure profitera à 6 000 000 de travailleurs. La mise en place d'autres mesures a aussi été prévue pour les entreprises comme l’extension de l'interdiction d'exécution des garanties de crédit et l'expulsion de familles ou de petites ou moyennes entreprises. On envisage aussi d'exempter de nouvelles petites entreprises de frais de notaire et d'impôt sur le revenu pour le reste de cette année. Enfin, Maduro a étendu la validité du décret sur l’inamovibilité dans le travail jusqu'au 31 décembre 2022.

En termes épidémiologiques, la moyenne des nouveaux cas positifs au COVID-19 par jour s'est stabilisée mais pas le nombre de morts qui a atteint, cette semaine, son nombre le plus élevé de toute la pandémie : 20 morts en 1 jour. Dimanche 12, les autorités gouvernementales ont affirmé que 174 887 cas positifs ont été diagnostiqués sur lesquels 15.623 sont actifs, ce qui représente 10% du total. Le nombre de morts est de 1 778.

Enfin, le Venezuela a fourni de l'oxygène à plusieurs états du Brésil et à présent, selon la chancelier Jorge Arreaza, les gouverneurs péruviens des provinces de Junín, Tumbes et Lambayeque lui a demandé un soutien logistique pour renforcer le combat contre le virus dans ces territoires alors que la chancellerie péruvienne a décliné l'offre du Gouvernement vénézuélien de vacciner les diplomates péruviens qui se trouvent au Venezuela.

La frontière avec la Colombie et la plainte du Gouvernement colombien devant les instances internationales

Les autorités vénézuéliennes disent qu'elles ont le contrôle absolu de la frontière avec la Colombie dans l'état d'Apure. Cette semaine, la force Armée Nationale Bolivarienne continue à rendre compte du démantèlement de la logistique destinée au trafic de drogues dans cette zone et en particulier de la neutralisation d'avions. La zone a été déminée pour la sécurité des habitants.

D'après le Gouvernement colombien, il y aurait eu 6 000 personnes déplacées mais ces chiffres sont douteux et l'Institut National de Statistiques du Venezuela n'a pas enregistré plus de 4 000 personnes. A ce sujet, le chancelier Jorge Arreaza a déclaré que le gouvernement colombien gonfle les chiffres pour capter plus de fonds sous prétexte d'aide humanitaire.

Ces derniers jours, une offensive destinée à dévoiler le rôle du Gouvernement colombien dans les actions de déstabilisation du Venezuela a été engagée sur le terrain diplomatique.

Dans le cadre de cette offensive, on a demandé au Conseil de Sécurité de l'ONU d'enquêter sur les activités des groupes armés qui réalisent des actes de violence au Venezuela depuis la Colombie. La chancellerie vénézuélienne a souligné, en particulier, que depuis 2008, on dénonce la criminalité en Colombie sans que le Gouvernement colombien n'agisse en conséquence.

Une lettre a également été envoyée au président du Mexique, Andrés Manuela López Obrador, en sa qualité de président de la Communauté des Etats Latino-américians et Caribéens (CELAC). Dans cette lettre, on l'invite à agir pour créer un canal de communication avec le Gouvernement colombien destiné à coordonner des actions pour garantir la paix dans la région.

Dans le cadre du renforcement de la présence de l'Etat vénézuélien sur la zone frontalière, le Défenseur du Peuple et le Ministère Public ont créé une commission spéciale pour s'occuper des plaintes en matière de droits de l'homme concernant la population de la Victoria dans l'état d'Apure et faire les investigations pertinentes concernant la présence de groupes armés colombiens dans la région.

Brèves:

La direction de l'Assemblée Nationale vénézuélienne a fait savoir que les sessions plénières, les réunions des commissions permanentes ou spéciales n'ont pas eu lieu sauf dans les cas où leur nature l'exigeait. La commission spéciale pour la formation du nouveau Conseil National Electoral qui doit nommer ses nouveaux membres à la fin de ce mois était dans ce cas.

Le Gouvernement chilien a commencé les démarches destinées à organiser plusieurs vols pour expulser les centaines de Vénézuéliens qui sotn entrés illégalement dans le pays.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

