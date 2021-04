Venezuela : Accords avec le Programme Alimentaire Mondial

Caracas, 19 avril (Prensa Latina) Le gouvernement vénézuélien et le Programme alimentaire mondial (PAM) vont signer aujourd'hui des accords de coopération en matière de sécurité alimentaire, a déclaré le président Nicolas Maduro.

Lors d'un bilan de la situation épidémiologique nationale, le chef de l'État a précisé que l´Exécutif bolivarien a nommé une commission chargée de travailler à la rédaction de documents pour souscrire un accord au plus haut niveau.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a reçu la veille, à l'aéroport international Simón Bolívar de Maiquetía, le directeur exécutif du PAM, David Beasley, engagé dans un programme de travail en vertu des liens bilatéraux.

À cet égard, Maduro a déclaré que le haut représentant de l'agence des Nations Unies aurait l'occasion de prendre connaissance de programmes sociaux mis en œuvre dans le domaine de la sécurité alimentaire, tels que les comités locaux d'approvisionnement et de production (Clap) au service de plus de sept millions de familles vénézuéliennes.

En avril 2020, les autorités gouvernementales vénézuéliennes ont organisé une vidéoconférence avec le directeur régional du PAM pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Miguel Barreto, afin de coordonner et d'articuler les actions et faire face aux effets de la pandémie de Covid-19.

Le Programme alimentaire mondial est la plus grande agence humanitaire consacrée à la lutte contre la faim au niveau mondial et soutient les efforts nationaux et régionaux destinés à assurer la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables.

En 2019, l'agence internationale a dispensé son aide à 97 millions de personnes dans 88 pays, soit le plus grand nombre depuis 2012.

Grâce à sa contribution à la paix dans des régions touchées par des conflits et du fait d'avoir joué un rôle moteur dans les tentatives d'éviter que la faim ne soit utilisée comme arme de guerre, le PAM a reçu le prix Nobel de la paix en 2020.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886110:le-venezuela-signera-des-accords-avec-le-programme-alimentaire-mondial&opcion=pl-ver-noticia&catid=99&Itemid=101