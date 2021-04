Venezuela : Blinken et Duque décident de continuer à harceler le Venezuela

Par Camilo Rengifo Marín

Le secrétaire d'Etat des Etats-Unis Antony Blinken, et le président de la Colombie, Iván Duque, ont affiné des stratégies destinées à affaiblir et à renverser le gouvernement constitutionnel du Venezuela. Ils ont parlé du changement climatique, de la protection des droits de l'homme et du rétablissement de l'économie de al région face à la pandémie de COVID-19.

Lundi, ils ont discuté au téléphone de leur engagement partagé envers « le rétablissement de la démocratie et de l'Etat de Droit » au Venezuela et des efforts de la Colombie pour promouvoir la démocratie dans toute la région, a fait savoir Ned Price, le porte-parole du Département d'Etat dans un communiqué. Les Etats-Unis et leur complice dans la région, la Colombie, ne reconnaissent pas Nicolás Maduro comme président du Venezuela et soutiennent la dirigeant de l'opposition discrédité Juan Guaidó.

Price a ajouté que Blinken s'est engagé à continuer l'étroite coopération entre les 2 Gouvernements en matière de sécurité, de développement rural et de lutte anti-drogues pour soutenir la paix en Colombie. Nicolás Maduro accuse l'opposition vénézuélienne et Washington de chercher à renverser son Gouvernement avec le soutien d'alliés étrangers.

« Notre alliance continue pour soutenir la paix et la prospérité en Colombie grâce à une coopération dans les domaines de la sécurité, du développement rural, de la lutte anti-drogues et des droits de l'homme, » a écrit Blinken.

Il faut rappeler que le 21 mars dernier, une série d'affrontements a débutée entre les Forces Armées Nationales Bolivariennes (FANB) et des groupes illégaux colombiens dans les secteurs de La Victoria, de La Capilla, et d'El Parral, dans l'état d' Apure. Le Venezuela a accusé le Gouvernement de Duque et le Commandement Sud d'installer un corridor d'activités illégales comme le trafic d'êtres humains, l'exploitation illégale de minerais et le trafic de drogues pour financer des groupes armés contre la République Bolivarienne.

Le chancelier vénézuélien Jorge Arreaza a fait savoir que son Gouvernement a demandé au Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies (ONU) d'enquêter sur les groupes armés colombiens illégaux et lui a demandé une aide technique pour désactiver les mines anti-personnelles à La Victoria, où les FANB ont le contrôle absolu sur les illégaux.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé à nouveau le Gouvernement colombien à travailler pour freiner la violence contre les signataires des accords de paix, les défenseurs des droits de l'homme et les communautés touchées par les conflits armés.

42 dirigeants sociaux, paysans et indigènes ont été assassinés depuis le début de cette année et 744 depuis que Duque a été élu, en août 2018. Depuis la signature des accords de paix, il y a eu 1 157 morts.

Guterres a évoqué le rapport de la mission de vérification de l'ONU en Colombie qui indique que depuis la signature des accords de paix avec les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC), en novembre de 2016, cette violence s'est concentrée principalement sur 25 municipalités des départements de Cauca, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia, Caquetá, Meta, Norte de Santander et Guaviare.

La frontière

Les frontières du Venezuela avec la Colombie, longues de plus de 2 200 kilomètres, reviennent à la normale sous le contrôle des forces bolivariennes après que des troupes illégales soutenues par le Gouvernement colombien aient attaqué des postes vénézuéliens et tué 8 soldats.

Pendant ces 2 dernières semaines, sur la frontière sud de l'état d'Apure, il ya eu des affrontements armés entre les Forces Armées Nationales Bolivariennes (FANB) et des bandes illégales colombiennes qui cherchaient à s'installer en territoire vénéuzélien.

Ces faits ont été signalés par le Gouvernement vénézuélien comme faisant partie d'un plan destiné à déstabiliser le pays et à provoquer un faux positif qui déchaîne une escalade militaire entre le Venezuela et la Colombie, une stratégie de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN, dont la Colombie est adhérente), une coalition militaire qui a des antécédents d'invasions en Europe, Eurasie, Asie et Afrique.

On a démontré l'existence, depuis l'arrivée du Gouvernement de Duque, de camps d'entraînement de mercenaires qui ont mené à bien l'opération Gedeón (une opération avortée à laquelle participaient des citoyens étasuniens, colombiens et vénézuéliens) et la tentative d'assassinat du président Nicolás Maduro, avec des drones.

En plus des provocations militaires et des incursions « par erreur » de troupes colombiennes en territoire vénézuélien, des accusations d'incursions de militaires vénézuéliens et, le plus utilisé par l'extrême-droite colombienne, des signalements disant que le Venezuela est « un sanctuaire des guérillas des FARC et de l'ELN.

Tout cela semble être un rideau de fumée destiné à détourner l'attention de la situation politique du président de la Colombie dont l'avenir politique a été diminué de façon significative par la défaite politique qu'il a subie en cherchent à réaliser une réforme de la Constitution qui n'a été ni bien accueillie ni soutenue et alors qu'il n'a pas réussi à occulter les scandales causés par les massacres de dirigeants sociaux, de défenseurs des droits de l'homme et d'anciens guérilléros.

A cela s'ajoute le peu d'attention accordée à la pandémie de coronavirus et le désespoir de grands secteurs du peuple et des classes moyennes colombiennes à cause de l'inaptitude du président Duque qui a soumis le pays à une grave crise économique, sociale et sanitaire.

Le 25 mars, Duque a annoncé la mobilisation de 2 000 militaires colombiens sous prétexte d'empêcher les affrontements qui ont lieu en territoire vénézuélien suite à l'incursion de groupes illégaux colombiens d'arriver en Colombie. A ce sujet, le chancelier vénézuélien Jorge Arreza a affirmé que cette mobilisation était destinée à protéger les terroristes qui portent atteinte à la souveraineté vénézuélienne.

Maintenant, a débuté en Colombie une opération conçue sous le schéma de reprise du discours de « violation des droits de l'homme » au Venezuela dans laquelle les médias hégémoniques parlent « d'exécutions extra-judiciaires » de paysans, raison pour laquelle ils demandent l'intervention des organismes internationaux pour freiner le soi-disant « massacre » comme le révèlent les enregistrements audio obtenus des chefs de ces groupes illégaux colombiens par le commandement vénézuélien.

Blinken est venu au secours de Duque et de la politique qu'il mène, conçue par les États-Unis pour protéger leurs intérêts dans la région.

