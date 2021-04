Venezuela : Condamnation de la position de la Colombie face aux attaques

Caracas, 1er avril (RHC) Le ministre des Affaires Étrangères, Jorge Arreaza, a condamné aujourd’hui la position du gouvernement colombien concernant les attaques des forces irrégulières de ce pays à la frontière avec le Venezuela.

Sur son compte sur le réseau social Twitter, le chef de la diplomatie vénézuélienne a indiqué que la position prise par les fonctionnaires et les médias officiels du pays voisin, réaffirment combien les opérations des Forces armées nationales bolivariennes (FANB) ont été vigoureuses pendant les affrontements.

'Les réactions officielles et médiatiques en Colombie après les opérations de la FANB à Apure ont été si absurdes, fantastiques et schizoïdes, qu’elles ne font que confirmer qu’on a infligé un coup dur et certain aux mafias et routes du narcotrafic colombien', a écrit Arreaza.

Depuis le dimanche 21 mars, le Commandement stratégique opérationnel de la FANB mène des actions contre des irréguliers armés dans la localité de La Victoria, au sud de cet État limitrophe.

À ce jour, six paramilitaires ont été neutralisés, 27 suspects ont été traduits en justice au Venezuela et 12 autres ont été arrêtés la veille, en plus de la saisie d’armes et de munitions, drogues et équipements technologiques contenant des informations relatives à leurs activités.

Au milieu des affrontements de ces derniers jours, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a ratifié l’ordre de tolérance zéro avec ces bandes criminelles, et a demandé le soutien total de la population de la frontière pour défendre la paix et la souveraineté en union civique et militaire. Il a également affirmé que les services de renseignement et l’armée colombienne organisent des actions avec certains de ces groupes irréguliers et leur attribuent des missions au Venezuela, en coordination avec le Commandement Sud des États-Unis.

Source Prensa Latina

Édité par Reynaldo Henquen

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/252614-le-ministre-venezuelien-des-affaires-etrangeres-condamne-la-position-de-la-colombie-face-aux-attaques