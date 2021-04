Venezuela : Cuba aide à réparer des transformateurs électriques 

Les conseils de Cuba aident au Venezuela aident l'usine de récupération des transformateurs électriques “La Mariposa” à réaliser des opérations et à faire fièrement des économies de millions de dollars par la substitution d'importations.

Alexis Iván Landeiro Ferro, le responsable cubain de la fabrique a expliqué à Cubadebate que dans un premier temps, ils ont formé les techniciens et les ingénieurs vénézuéliens qui ensuite se sont joints au projet, conscients de l'importance de leur tâche.

Actuellement, on a réparé plus 8 000 transformateurs électriques et leurs composantes, ce qui a produit une économie d'environ 2 000 $ en devises pour chaque unité sur le marché international.

« L'usine était restée 7 ans paralysée et alle possède aujourd'hui une technologie et des équipements de pointe, nous avons même demandé à Cuba d'envoyer ici plus de nos spécialistes pour intensifier le travail qui se stabilise déjà et obtient des réussites, » a expliqué Landeiro Ferro et il a ajouté : « n'oubliez pas que le Venezuela est également soumis au blocus criminel nord-américain. »

Etant donné que la substitution des importations est d'une importance vitale pour le Gouvernement que dirige le président Nicolás Maduro, l'arrivée opportune de matières premières a été constante et aujourd'hui, chaque mois, presque 120 unités fournissent à nouveau le système électrique.

« La mariposa » reçoit des transformateurs endommagés de tout le Venezuela grâce à la gestion de la Corporation Electrique Nationale S.A. (CORPOELEC). Une fois dans l'usine, ceux-ci sont évalués, réparés et enfin vérifiés conformément aux standards les plus rigoureux du marché grâce à laboratoire moderne habilité à cette fin.

« L'impact social du travail que nous réalisons est très grand. Grâce à la réinsertion dans le système des transfomateurs réparés, nous avons rétabli le service électrique à des milliers de personnes et nous avons généré des emplois.

En moisn d'une semaine, tout le processus de réparation est terminé et on obtient un transformateur de distribution capable de fonctionner encore 15 ou 20 ans dans de bonnes conditions techniques.

Les 10 travailleurs de l'usine travaillent avec acharnement pour réparer et peindre les châssis, embobiner le noyau, entre autres actions. Pour cela, ils emploient des matériaux bon marché sur la marché international comme le papier diamanté, l'électro-carton et le fil de cuivre circulaire.

Pour certifier la fiabilité et l'efficacité du produit réparé, celui-ci est soumis à une tension « destructrice » qui dépasse les 34 000 volts et il n'est rendu au réseau électrique et n'entre en fonction que s'il passe cette épreuve.

Ces dispositifs sont basés sur le phénomène de l'induction électromagnétique et sont capables de convertir l'énergie électrique alternative d'un certain niveau de tension en énergie alternative d'un autre niveau de tension.

Le conseil technique cubain à “La Mariposa” inclut des enrouleurs, des assembleurs et un personnel formé qui parie sur la coopération entre les peuples frères.

