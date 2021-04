Venezuela : Des fonctionnaires de PDVSA volaient des turbines

Le Ministère Public (MP) a émis des mandats d'arrêt contre des fonctionnaires de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Agrícola et des travailleurs d'autres entreprises pour avoir soustrait illégalement 2 turbines convertisseuses de chaleur appartenant à l'entreprise d'Etat stockées à Puerto Cabello, état de Carabobo. C'est ce qu'a fait sacvoir le procureur général de la République Tarek William Saab, jeudi. Il a précisé que parmi les délits imputés se trouvent les dommages au patrimoine public, le trafic et le commerce illégal de ressources ou de matériel stratégique et l'association de malfaiteurs.

Saab a précisé que le 22 et le 23 mars de cette année, 2 fonctionnaires de PDVSA Agrícola et 3 autres citoyens qui avaient participé au vol de 2 turbines convertisseuses de chaleur appartenant à l'entreprise d'Etat stockées à Puerto Cabello, état de Carabobo, ont été présentés aux tribunaux.

Selon le procureur, les turbines, qui ont une valeur de 1 200 000 $, ont été volées et déplacées vers l'entreprise CADCA Cojedes, une filiale de PDVSA, mais ont été détournées vers l'entreprise Fercos y Asociados, dans l' état de Carabobo. L'une des turbines a été découpée par les auteurs du délit pour en faire de la ferraille et la vendre et l'autre a été récupérée par les autorités.

Le procureur a indiqué que Manuel Hernández a fourni au bureau de l'entreprise d'Etat Almacenadora Matriz Carabobo, Almaca C.A, un guide de transfert émis par Loren Chinchilla, qui autorisait à commercialiser le matériel découpé « en le décrivant comme des déchets et des détritus de fer et de bronze sans avoir vérifié l'origine du matériel. »

Après l'enquête réalisée par le Ministère Public et son orgnae auxiliaire, le SEBIN, de mandats d'arrêt ont été sollicités contre Johanna González de Urbina y José Gutiérrez Díaz, fonctionnaires de PDVSA Agrícola; Manuel David Hernández Infante, de l'entreprise Main C.A.; Nemrond Naftuin Durán García, intermédiaire pour l'administration des déchets et Junior Alexander Rojas, analyste administratif de l'entreprise Fercos y Asociado.

Ces 5 personnes ont été présentées aux tribunaux et privées de liberté pour la commission présumée des délits de détournement avec dol, trafic d’influence et faux et usage de faux destinés à justifier une décision qui cause des dommages au patrimoine public, trafic et commerce illégal de ressources ou de matériel stratégique et association de malfaiteurs.

On a aussi demandé des mandats d'arrêt contre Franco, de l'entreprise Almacenadora Matriz Carabobo, Almaca CA et Alberto Joaquín De La Torre Ramos.

Saab a souligné que « dans notre lutte contre ce fléau, nous avons obtenu 12 703 imputations et 2 444 condamnations pour corruption. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/04/ministerio-publico-emite-ordenes-de-captura-contra-funcionarios-de-pdvsa-por-robo-de-turbinas/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/04/venezuela-des-fonctionnaires-de-pdvsa-volaient-des-turbines.html