Venezuela : En quoi consiste l'accord avec les Nations Unies ?

Le premier accord signé entre le Gouvernement du Venezuela et le Programme Mondial d'Aliments (PMA) de l'Organisation des Nations Unies (ONU) doit bénéficier à 185 000 enfants vénézuéliens en situation de vulnérabilité.

« Je veux remercier pour l'effort qui a été fait, pour ce pas que nous sommes en train de faire en signant cet accord pour mener à bien des programmes de soutien alimentaire, d'assistance alimentaire pour les enfants de primaire, » a déclaré le président Nicolás Maduro.

Il a annoncé que c'est le premier pas d'un ensemble deprojets qui soutiendront le système alimentaire du pays.

Selon un communiqué publié par le PMA, les actions prévues dans cet accord « sont guidées par les principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance d'action. »

Pour que cela se réalise, le Gouvernement vénézuélien agira conjointement avec les membres du PMA dans le pays en ayant pour priorité l'assistance envers les enfants les plus vulnérables face à al crise provoquée par la recrudescence des mesures coercitives unilatérales des Etats-Unis.

Pourquoi cet accord est-il nécessaire ?

Etant donnée la situation économique qu'affronte le Venezuela à cause des mesures coercitives unilatérales des Etats-Unis (USA) et de certains pays européens, le Gouvernement a invité le PMA à évaluer les dommages causées par ces mesures à l'alimentation des Vénézuéliens.

Des experts du PMA ont réalisé un travail de terrain de juillet à septembre 2019 dont ils ont tiré un rapport dans lequel ils disent que « 7,9% de la population au Venezuela, environ 2 300 000 Vénézuéliens, vivent dans l'insécurité alimentaire sévère. »

Selon ce document, 7 000 000 de Vénézuéliens, c'est à dire 24, 4% de la population, sont en « insécurité alimentaire modérée » et il conclut au'1 personne sur 3 au Venezuela « est dans l'insécurité alimentaire et a besoin d'assistance. »

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'Agriculture (FAO), dans un autre rapport, signale que 31,9% des habitants du Venezuela sont sous-alimentés. C'est pourquoi elle appelle instamment à lever le blocus du pays.

En quoi consiste l'accord entre le PMA et le Venezuela ?

Le PMA fournira des repas scolaires nourrissants aux enfants, en particulier dans les écoles maternelles et spéciales et investira dans la réparation des cantines scolaires et formera le personnel scolaire en ce qui concerne lespratiques de sécurité alimentaire.

Suite à cet accord, le PMA pourra agir dans le pays et faire avancer progressivement le plan qui bénéficiera cette année à 185 000 mineurs jusqu'à ce qu'il profite à 1 500 000 enfants.

« Le PMA avancera dans son plan pour arriver progressivement à ce qu'il profite à 1 500 000 enfants des écoles des zones les plus touchées par l'insécurité alimentaire, » a dit à un média local le directeur exécutif de ce programme, David Beasley.

Pour l'alimentation des enfants des écoles maternelles et spéciales, un budget de 190 000 000 de $ est prévu pour les années scolaires 2022 et 2023 dans le cadre du Plan de Réponse Humanitaire du Venezuela.

« Les enfants et les écoles seront au centre de notre activité. Nous pensons que les écoles sont la plateforme la plus appropriée pour que le PMA arrive jusqu'aux communautés de façon indépendante, » a dit Beasley et il a ajouté qu'il est sûr du soutien de la communauté internationale de donateurs pour ces activités au Venezuela.

