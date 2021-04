Venezuela : L'aide humanitaire promise arrive à Saint Vincent 

Le premier ministre de Saint Vincent et les Grenadines, Ralph Gonsalves, et le vice-ministre vénézuélien pour les Caraïbes, Raúl Li Causi, ont reçu lundi au sud de l'île de Saint Vincent un bateau de la Marine Bolivarienne qui amenait dans le pays affecté par l'éruption du volcan La Soufriere, 20 tonnes d'aide humanitaire envoyées par le Venezuela .

Ce chargement est une partie de l'aide qui commencera à arriver pendant les prochains jours coordonnée par l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA). Selon le fonctionnaire vénézuélien désigné par le président Nicolás Maduro Moros pour coordonner l'aide d'ici, il y avait à bord du bateau 17 000 litres d'eau, de la nourriture non périssable, des matelas et des kits d’hygiène personnelle.

Li Cause a expliqué que le Venezuela avait également envoyé 15 spécialistes de la Force Humanitaire Simón Bolívar parmi lesquels se trouvent des médecins, des secouristes et des experts en recherches et en sauvetage.

Il aprécisé que ces techniciens se mettront à la disposition du Centre de Désastres local pour accomplir des tâches d'évacuation en cemoment et ensuite pour la reconstruction.

Il a ajouté qu'ensuite, le bateau de la Marine Bolivarienne travaillera à établir un pont avec d'autres îles proches et Cuba.

De Saint Vincent et les Grenadines, le vice-ministre vénézuélien pour les Caraïbes Li Causi a transmis au premier ministre Ralph Gonsalves le soutien solidaire du peuple vénézuélien.

Pour sa part, le premier ministre Ralph Gonsalves a remercié pour l'envoi de ce chargement et des 15 membres de la Force Humanitaire Simón Bolívar qui travailleront à l'évacuation et à la reconstruction.

Il a rappelé que le Venezuela est très connu au niveau international pour le leadership de l'ex-président Hugo Chávez Frías et du président actuel Nicolás Maduro Moros, ainsi que pour sa solidarité envers les Gouvernements et les peuples d' Amérique Latine et des Caraïbes.

Il a déclaré que ce n'est pas la première fois que ce peuple frère a aidé Saint Vincent et les Grenadines, pendant ces 20 dernières années, c'est pourquoi il n'est pas étonnant que cette aide arrive si rapidement après l'éruption.

Cette aide a été reçue dans la zone sud de l'île de Saint Vincent affectée apr la chute de cendres. Lapartie nord, où se trouve le volcan La Soufriere, est complètement endommagée et toute sa population va être évacuée.

Malgré la gravité de la situation, il n'y a pas eu de blessés ni de morts. L'Organisation Nationale pour le Gestion des Urgences (NEMO) a prévenu qu'il pourrait y avoir d'autres explosions « dans les prochains jours. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

