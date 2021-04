Le président de l'Assemblée Nationale du Venezuela, Jorge Rodríguez, a fait savoir mardi que l'opposition alliée à Juan Guaidó serait derrière un nouveau réseau de corruption qui chercherait à s'approprier plus de 53 000 000 de $ des ressources de l'Etat vénézuélien que le Gouvernement des Etats-Unis a gelées dans le cadre de ses « sanctions » pour essayer de renverser le Président Nicolás Maduro. Cet argent serait utilisé comme « budget » de sa soi-disant « assemblée nationale. »

Rodríguez a expliqué qu'un « groupe de techniciens de Guaidó» a élaboré « un budget annuel » en profitant du fait que les Etats-Unis reconnaissent encore l'ex-député d'opposition comme « président par intérim. » Ainsi, ils ont demandé à l'OFAC (Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers du Département du Trésor des Etats-Unis) 53 273 133 de $ pour les utiliser comme « budget » de la soi-disant « assemblée nationale » que Guaidó prétend diriger. Cet argent appartient à l'Etat vénézuélien et se trouve dans des banques à l'étranger mais il a été gelé sur ordres du Département du Trésor dansle cadre des sanctions contre le Venezuela.

Il faut rappeler que le 6 décembre 2020, plus de 6 000 000 de personnes ont élu une nouvelle Assemblée Nationale au Venezuela. La période pour laquelle Guaidó et d'autres députés avaient été élus en 2015 s'est achevée le 6 janvier 2021 quand les nouveaux députés récemment élus ont pris possession de leur charge. Mais Guaidó et les autres ex-parlementaires qui le suivent (que Jorge Rodríguez appelle «la bande de Guaidó») affirment que ces élections ne sont pas légitimes et qu'ils sont toujours en fonction. Guaidó affirme aussi qu'il est toujours « président par intérim » du Venezuela et « président de « l'assemblée nationale. »

Rodríguez a précisé que:

23 496 000 $ destinés à une soi-disant « défense de la démocratie » seraient utilisés pour des plans de conspiration.

1 930 454 $ seraient assignés au soi-disant « bureau de la présidence » de Guaidó. A Julio Borges, soi-disant chancelier de Guaidó seraient assignés 5 614 700 $.

les « conseils d’administration » qui comprennent des membres du (les partis Action Démocratique, Primero Justicia, Volonté Populaire et Un Nouveau Temps) distribueraient l'argent.

Les «magistrats» du soi-disant Tribunal Suprême en exil recevraient 1 800 000 $.

Le soi-disant conseil de défense judiciaire recevrait 260 000 $ et le conseil patronal 432 000 $.

Les directions “ad-hoc» que Guaidó a désignées pour soi-disant diriger PDVSA, PEQUIVEN, BANDES, la Corporation Vénézuélienne du Guyana et d'autres entreprises publiques recevraient 1 154 000 $.

Le chef du pouvoir législatif vénézuélien a affirmé que ce réseau de corruption présumé en est arrivé à être engagé par le secrétaire général de l’Organisation des Etats Américains (OEA), Luis Almagro.

Enregistrements audios de

Rodríguez a présenté une série d'enregistrements audios qui indiquent que plusieurs députés parmi lesquels Sergio Vergara, de Volonté Populaire (le mouvement auquel appartient Guaidó) ont eu une réunion par visioconférence pour demander 53 273 133 $ à l'OFAC.

Sur l'un des enregistrements attribués à Sergio Vergara qui a été diffusé par Rodríguez, on dit que « dans certaines ambassades, » il y aurait « une compensation supplémentaire pour les coûts de certains pays. » Ces « compensations » seraient données « en fonction des dépenses du pays. » Apparemment, Vergara a pris pour exemple la cas de l'opposant Carlos Vecchio, reconnu par les Etats-Unis en tant qu'ambassadeur de Guaidó à Washington.

«Pour Vecchio, le problème du logement à Washington est extrêmement coûteux puisque la résidence de l'ambassade est utilisée comme bureau et pire, elle ne remplit pas les conditions, » est-il dit dans l’enregistrement.

Dans un autre enregistrement, Vergara aurait dit que dans le budget, ils maintiennent « la prémisse » pourpayer « ce qui revient » aux « magistrats » de Guaidó, qui touchent 4 000 $ par mois bien qu'ils admettent que « l'année dernière, la licence n'a pas été accordée » pour cette dérogation. L'opposant a affirmé que les paiements à ceux-ci étaient réalisés grâce à la plateforme «AIR TM» conformément à « l'accord signé avec le Département d'Etat. »

Il a souligné que dans ce budget, on ne demandait pas de ressources pour acheter des vaccins contre le COVID-19, c'est pourquoi il a considéré que l'opposition ne place pas la santé de la population pendant la pandémie parmi ses priorités. Et il a rappelé que l'équipe de Guaidó a éliminé un soi-disant plan intitulé «Héros de la Santé» qui aurait servi à s'approprier d'autres ressources du Venezuela gelées par les Etats-Unis en promettant de les destiner aux médecins du pays. Mais, a dit Rodríguez, « pas un seul centime n'est arrivé jusqu'aux travailleurs de la santé. »

Enquête sur Seguros Mercantil

Rodríguez a aussi indiqué que l'Assemblée Nationale vénézuélienne enquêtera sur l'entreprise Seguros Mercantil qui aurait reçu de l'argent provenant de comptes de l'Etat vénézuélien illégalement gelés par l'OFAC. Rodríguez a diffusé des enregistrements audios de Sergio Vergara mentionnant cette entreprise et a signalé que celle-ci recevra 750 $ par « député » de la soi-disant « assemblée nationale » de Guaidó pour leur apporter une assistance médicale.

« Nous, nous devons enquêter sur la façon dont une entreprise d'assurances vénézuélienne reçoit de l'argent mal acquis correspondant à un vol de 53 000 000 de $ perpétré par ces gens. Nous allons citer à comparaître l'entreprise Seguros Mercantil pour qu'elle nous explique quel est le montant de cette police, qui est couvert et qui paie le montant correspondant à ces polices. »

Etil a ajouté : « Si monsieur Vergara veut une police qui couvre l’hospitalisation, la chirurgie et la maternité, il doit la payer avec son argent, il ne peut pas la souscrire avec l'argent qui appartient aux Vénézuéliens. » Et il a précisé que s'il ya une autre compagnie d'assurance vénézuélienne qui reçoit de l'argent mal acquis pour despolices, elle devra s'expliquer devant l'Assemblée Nationale parce que c'est un délit qui inclut le blanchiment d'argent.

