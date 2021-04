Venezuela : Le mythe du « cartel de los soles »

Le chancelier de la République Bolivarienne du Venezuela, Jorge Arreaza Monserrat, a suggéré à Iván Duque de cesser de mentir à propos du soi-disant « cartel de los soles » et a recommandé que quelqu'un lui fasse la faveur de lui lire une enquête rigoureuse qui démontre que les Etats-Unis et son gouvernement ont soutenu ce mensonge sur la base d'une machination médiatique sans précédent.

« On sait qu'Iván Duque n'a pas 'habitude de lire mais il a l'habitude de mentir. Peut-être quelqu'un pourrait-il lui lire ce travail rigoureux d'un chercheur espagnol qui démontre que le soi-disant « cartel de los soles » n'est rien d'autre qu'une création des médias destinée à agresser le Venezuela. Rigueur ! » a écrit le chancelier sur son compte Twitter.

Il a joint un lien vers ce travail réalisé par le journaliste et analyste espagnol Fernando Casado, qui, dans son essai « Le mythe du « cartel de los soles » » dément l'existence de cette organisation et montre suffisamment de preuves pour qu'on la considère comme une construction fictive des médias de l'Empire uniquement destinée à discréditer les autorités légitimes du Gouvernement Bolivarien du Venezuela et à justifier une intervention étrangère qui impose un « changement de régime. »

L'auteur explique dans son travail publié par la maison d'édition « Le chien et la grenouille » que cette nouvelle enquête approfondit le travail qui avait été réalisé en 2017, quand il avait publié son livre : « Le cartel de los soles, la nouvelle invention pour attaquer le Venezuela. »

A cette occasion, son objectif principal pendant son enquête avait été de trouver des preuves, précisément, de l'existence de ce « cartel de los soles » : « toutes les démarches ont été faites pour obtenir plus d'informations de ces sources qui avaient affirmé avoir la certitude qu'il existait des preuves ou qui avaient publié des informations compromettantes. »

Il a contacté les diverses sources qui avaient donné des informations à ce sujet comme l'association internationale de contrôle des stupéfiants (JIFE), un organe soi-disant indépendant dépendant de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui affirmait dans son rapport de 2019 (publié début 2020), avoir des preuves de l'existence du « cartel de los soles. » Il avait aussi contacté l'organisation Insight Crime qui, dans l'un de ses rapports en date de 2018 consacré au Venezuela « avait affirmé avoir contacté des sources anonymes du Département de la Justice des Etats-Unis. Son directeur, Jeremy McDermott, avait accordé des interviews à d'innombrables médias et, dans notre cas, n'ont pas daigné répondre à nos courriers électroniques. »

Enfin, il a aussi contacté le journaliste du Herald Tribune, Antonio María Delgado qui affirmait que son journal avait eu accès à « la demande d'extradition de l'ex-chef des espions chavistes Hugo Carvajal, » un document « de 140 piges qui montre un radiographie détaillée de ce qu'on appelle le « cartel de los soles. »

Bien qu'aucun de ceux qui avaient soi-disant des preuves de l'existence e tdu fonctionnement du « cartel de los soles, » le travail montre les preuves de la façon dont on a menti publiquement , en particulier avec les tires de ce qu'on appelle la canaille médiatique qui a construit sans vergogne une fausse information.

