Venezuela : Les Etats-Unis reconnaissent chercher à causer des dommages aux citoyens

Le chancelier du Venezuela, Jorge Arreaza, a affirmé que les Etats-Unis reconnaissent ouvertement qu'ils appliquent des mesures arbitraires pour causer des dommages aux citoyens vénézuéliens.

« Toute une confession ! Un twitt important pour prouver à la Cour Pénale Internationale et à l'ONU comment, à partir d’arguments faux basés sur l’idéologie et ne respectant pas le Droit International, les Etats-Unis appliquent des mesures arbitraires et illégales qui causent de la souffrance à tout un peuple, » a écrit jeudi Arreaza sur Twitter.

Il répondait ainsi qus déclarations de la sous-secrétaire par intérim du bureau des affaires de l'hémisphère occidental du Département d'Etat des Etats-Unis Julie Chung qui disait sans un twiit que, pour que les sanctions contre le Venezuela soient éliminées, il devrait y avoir des élections libres et justes, le Venezuela devrait respecter les Droits de l'Homme, libérer les 323 prisonniers politiques et cesser d'opprimer l'opposition et les ONG.

Le chancelier vénézuélien avait remis en question mardi la soi-disant volonté des Etats-Unis d'aider le pays et leur avait demandé de libérer les ressources bloquées s'il avait l'intention de soulager leurs souffrances.

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a rencontré lundi le directeur exécutif du programme mondial pour les aliments (PMA) de l'Organisation des Nations Unies (ONU), David Beasley avec qui il a signé un memorandum d'entente destiné à renforcer les programmes d'assistance alimentaire et de protection du peuple vénézuélien.

Les Etats-Unis ont appliqué plusieurs séries de sanctions au Venezuela, la plupart contre le système financier et l'industrie pétrolière pour asphyxier son économie et renverser Maduro.

Le Gouvernement du Venezuela a condamné à plusieurs occasions les embargos des Etats-Unis parce qu'ils empêchent le peuple vénézuélien d'avoir accès aux aliments, aux médicaments et aux vaccins pendant la pandémie.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

