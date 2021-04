Venezuela : Les troupes vénézuéliennes contrôlent l’État frontalier d’Apure

Caracas, 10 avril (RHC) Le chef d’état-major du Commandement opérationnel stratégique de la Force armée nationale bolivarienne (Ceofanb), Remigio Ceballos, a fait savoir que les troupes vénézuéliennes maintiennent le contrôle de l’État d’Apure.

Dans des déclarations faites à Union Radio, le haut commandement, a déclaré que les FANB restaient actives pour s’occuper de la population qui rentrait chez elle, en procédant à un examen approfondi de la zone et en procédant à des arrestations de personnes soupçonnées de collaborer avec les groupes irréguliers, qui affrontent les forces militaires depuis le 21 mars dernier.

Il a assuré que ces opérations se poursuivront jusqu’à ce que le calme revienne et que la paix puisse être rétablie dans cet état limitrophe de la Colombie, théâtre d’hostilités depuis plus de 15 jours, qui ont fait près d’une vingtaine de morts des deux côtés.

Ceballos a décrit les conditions géographiques complexes de la zone de déploiement, où prédomine la végétation abondante et qui est abandonnée par l’armée colombienne et à la merci des paramilitaires, guérilleros, narcotrafiquants et tout groupe irrégulier qui souhaite opérer sans contrôle.

Il a dénoncé que ces actions font partie de la guerre irrégulière contre le Venezuela. Il a rappelé les mesures coercitives imposées par les Etats-Unis et leurs alliés pour asphyxier le peuple, mais ils n’y sont pas parvenus –a-t-il souligné.

Il a réaffirmé la loyauté des FANB à la nation et leur attachement à la défense de la souveraineté.

'Il y a une conscience patriotique, nationale, d’amour pour le Venezuela, qu’ils ont essayé de fragmenter, de Même que le gouvernement et la force armée, briser notre volonté, mais nous allons continuer parce que pour cela nous avons choisi d’être des soldats', a déclaré le chef du Commando.

