Venezuela : Nouveaux affrontements à Apure

Des membres de la Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB), dans de nouveaux combats contre des groupes armés colombiens dans le secteur dépeuplés de l'ouest de La Victoria, municipalité de Páez dans l'état d'Apure, ont détruit des installations temporaires qui devaient être utilisées par ces organisations pour leurs activités criminelles et terroristes. Cette opération a été exécutée dans le cadre de l'opération Bouclier Bolivarien 2021 qui a débutée le 21 mars dernier, a fait savoir le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, dans un communiqué.

Communiqué :

La Force Armée Nationale Bolivarienne fait savoir que pendant ces dernières 72 heures, de cruels combats se sont déroulés contre des groupes armés colombiens illégaux, en particulier dans le secteur dépeuplés de l'ouest de La Victoria, municipalité de Páez dans l'état d'Apure, dans le cadre de l'opération Bouclier Bolivarien 2021 qui a débutée le 21 mars de l'année en cours.

Dans ces affrontements, nous avons infligé un grand nombre de pertes à ces groupes et avons réussi à détruire des installations temporaires qu'ils prétendaient utiliser pour leurs activités délictueuses. Plusieurs individus qui nous donnent d'importantes informations sur les actions prévues ont été capturés.

Malheureusement, certains de nos membres dont les corps ont été identifiés par les procédures adéquates sont morts et d'autres ont été blessés et reçoivent des soins dans le réseau de santé militaire et public. Nous exaltons le courage, l'honneur et l'amour de la Patrie de soldats si méritants qui ont offert leur vie et continuent à la mettre en danger pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la nation.

Il faut rappeler que ces organisations criminelles terroristes agissent avecle soutien de la puissante structure de financement de l'oligarchie colombienne qui cherche à atteindre l'objectif infâme d'exporter son modèle narco-paramilitaire dans notre pays, en particulier le long de l'axe frontalier pour créer la confusion sur ce territoire et l'utiliser pour provoquer la déstabilisation.

Nous réaffirmons notre ferme décision de renforcer un état d'Apure absolument libre en rétablissant la paix et la tranquillité pour les haitants de cette zone. C'est pourquoi, sur les ordres précis du citoyen Nicolás Maduro Moros, Président Constitutionnel de la République Bolivarienne du Venezuela, notre Commandant en chef, nous continuerons à intensifier les opérations militaires qui permettent de neutraliser n'importe quel réduit de ces délinquants que nous combattrons sans répit avec toutes nos forces morales et matérielles jusqu'à leur expulsion totale et à leur défaite définitive.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/04/fanb-enfrenta-grupos-terroristas-en-apure-y-destruye-campamentos-de-irregulares-en-la-zona/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/04/venezuela-nouveaux-affrontements-a-apure.html