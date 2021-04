Venezuela : Nouvelle embuscade sur la frontière avec la Colombie

Communiqué :

Le bilan de l'opération « Bouclier Bolivarien 2021 » qui se poursuit dans l'état d'Apure contre les groupes armés colombiens illégaux, était hier, mercredi 31 mars de 9 terroristes neutralisés, 31 arrêtés et mis aux ordres du 14ème Tribunal Militaire de Contrôle avec mesure de privation de liberté, 1 citoyenne qui sera présentée au même tribunal dans les jours qui viennent, 6 engins explosifs désactivés sur différents axes des routes de cette zone, 9 camps détruits dont un employé pour le traitement de la pâte de cocaïne et 9 saisies d'armes, de viseurs nocturnes, de matériel de communication et d'ordinateurs ainsi que de précurseurs chimiques (urée).

D'autre part, nous faisons savoir avec une profonde douleur que le premier sergent Andriel Istúriz Sojo, place de la 8va. Brigade de Commandos de Mar et le second sergent Jesús Alexander Vásquez Pérez, place du 931ème Bataillon d'Infanterie Renforcé “Santiago Mariño” sont morts au combat suite à l'explosion d'une mine activée par ces groupes contre une patrouille qui opérait dans le secteur d'El Ripial, municipalité de José Antonio Páez de cet état. Nous exprimons aux familles, aux amis et aux compagnons d'armes de ces 2 professionnels qui ont perdu la vie en faisant leur devoir, nos plus sincères condoléances et noter solidarité infinie. Lors de ce même acte terroriste, 9 militaires ont été blessés. On leur apporte les soins adéquats dans le réseau de santé militaire.

Un fait d'une telle nature corrobore la lâcheté, la traîtrise et la vilennie de ces organisations criminelles qui, comme nous l'avons déjà dit, avec l'accord du Gouvernement colombien, prétendaient occuper illégalement des secteurs de l'espace géographique vénézuélien pour développer leurs activités délictueuses.

Il faut souligner qu'alors que les habitants de la Victoria rentrent d'Arauquita, on voit comment les opérateurs de la canaille médiatique déploient leurs sales manipulations pour attiser la violence dans le Haut Apure.

Nous continuerons à utiliser toutes nos capacités de combat tant qu'il faudra pour neutraliser ces délinquants quels qu'ils soient car nous ne céderons pas un millimètre du territoire sacré de la Patrie à leurs intérêts bâtards.

Chávez vit… la Patrie continue !

Indépendance et Patrie Socialiste... nous vivrons et nous vaincrons !

Indépendance ou rien !

Loyaux, toujours... Traîtres, jamais !

Le soleil du Venezuela naît dans l'Esequibo !

Caracas, 1er avril 2021

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

Général en Chef

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/04/dos-militares-muertos-y-seis-heridos-durante-emboscada-en-apure-nueve-terroristas-han-sido-neutralizados/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/04/venezuela-nouvelle-embuscade-sur-la-frontiere-avec-la-colombie.html