Venezuela : Plus de présence militaire sur la frontière avec la Colombie et plus de quarantaine

Coup d'oeil sur la semaine du 29 mars au 4 avril 2021

2ème année article N° 37

Par Jesús A. Rondón,

Au Venezuela, les jours fériés liés à la célébration de la « semaine sainte » s'achèvent par l'annonce du nombre le plus élevé de contaminations par le coronavirus depuis que l'état d'urgence a été décrété il y a un peu plus d'un an et par l'extension de al quarantaine radicale. Dans l'état d'Apure (frontière sud avec la Colombie) les opérations de la Force Armée Nationale Bolivarienne s'intensifient pour repousser les attaques de groupes illégaux colombiens qui ont provoqué, parmi d'autres conséquences, un déplacement important de la population vénézuélienne vivant dans cette zone.

Plus de présence militaire sur la frontière avec la Colombie

Il y a un peu plus de 2 semaines, des groupes armés illégaux sont entrés en territoire vénézuélien de Colombie par la frontière sud, en particulier dans l'état d'Apure. Leurs incursions ont été violentes et ont affecté les infrastructures civiles et militaires de cette zone. En réponse, l’État a mis en place l'opération « Bouclier Bolivarien » qui comprend des actions aériennes, terrestres et fluviales contre ce que le commandement opérationnel de la Force Armée Nationale Bolivarienne appelle « des groupes armés illégaux et terroristes colombiens (GRIACOLT). »

Dans un communiqué, la Force Armée Nationale Bolivarienne a fait savoir qu'à ce jour, on dénombre 13 morts : 3 militaires et 9 illégaux, 32 individus arrêtés traduits devant des tribunaux militaires étant donné la nature des délits qu'ils ont commis. Le communiqué rapporte la saisie de matériel logistique etle démantèlement de camps utilisés dans le agressions contre le pays.

La frontière du Venezuela avec la République sœur de Colombie est très étendue et traditionnellement, sa surveillance est difficile. A l'occasion, les groupes illégaux colombiens profitent de cette situation : quand l'armée colombienne leur met la pression, ils se déplacent au Venezuela car ils ne sont pas connus des autorités vénézuéliennes. Quand la pression militaire baisse, ils reviennent sur leur territoire d'origine, la Colombie. Ces groupes sont traditionnellement impliqués dans le trafic de drogues vers le Venezuela, bien que 92 % des exportations de drogues de la Colombie sortent par l'Océan Pacifique, et dans la contrebande entre les 2 pays. Ce qui est nouveau, c'est qu'une partie de ces groupes attaquent sans raison manifeste des infrastructures civiles et militaires. Cela a provoqué un déplacement sans précédent de la population vénézuélienne (près de 6 000 personnes) vers la Colombie.

Le Gouvernement vénézuélien dirigé par le président Maduro a dénoncé le fait que les actions qui ont eu lieu dans l'état d'Apure sont le résultat d'une concertation entre les organismes de renseignement étasuniens et colombiens, c'est pourquoi l'Armée colombienne n'est pas présente sur la frontière. Le but de ces actions est de renforcer le schéma d'opinion qui cherche à établir que l'Etat du Venezuela est en déliquescence. Ce qui se conjugue pleinement avec le discours de l'opposition vénézuélienne qui a cherché à donner plus d'importance à certains faits, sans réel succès, au-delà des médias qui lui sont proches et de son audience naturelle.

L'exportation en territoire vénézuélien de tactiques mises au point en territoire colombien comme les violences qui provoquent le déplacement de la population, une chose qui n'existe pas dans notre pays alors qu'en Colombie, c'est la raison de la majeure partie des déplacements à l'intérieur du pays à cause du conflit interne qu'elle vit, attire l'attention. D'autre part, le minage de la frontière avec des explosifs qui ont provoqué, cette semaine, la mort de 2 militaires vénézuéliens, est très inquiétant. A ce sujet, le président Maduro a donné des instructions au chancelier Jorge Arreaza, para qu'il contacte les Nations Unies et engage un mécanisme de coopération pour déminer la zone dans laquelle ces groupes illégaux ont opéré.

A ce jour, les autorités vénéuzéliennes indiquent qu'une partie de la population vénézuélienne qui s'était déplacée est rentrée chez elle sans que cela ne fasse les gros titres des médias. Par contre, le bureau des Nations Unies pour la coordination des problèmes humanitaires (OCHA) a fait savoir qu'il suspendait les activités humanitaires dans la ville de La Victoria, état d'Apure, à part les activités concernant la Croix Rouge, ce qui contribue au récit médiatique destiné à discréditer l'action du gouvernement vénézuélien.

Plus de quarantaine pour affronter le nouveau pic de la pandémie

Ce dimanche, le Venezuela a annoncé le plus fort nombre de contaminations par jour depuis le début de la pandémie, il y a un peu plus d'un an. Les autorités vénézuéliennes ont fait savoir que ce dimanche, 1786 cas sur un total de 13 172 cas actifs avec une prévalence de 40 cas pour 100 habitants actuellement alors que le mois dernier, elle était à peine de 21 cas pour 100 000 habitants.

En raison des indicateurs épidémiologiques de cette semaine qui s'achève, le Gouvernent Bolivarien a prolongé les restrictions et mis en suspens l'assouplissement hebdomadaire jusqu'à nouvel ordre. Seules sont donc autorisées les activités essentielles et les déplacements entre les villes sont sévèrement réduits.

En ce qui concerne les vaccins, dans le cadre de la visite d'une délégation russe dans le pays, les autorités sanitaires vénézuéliennes ont fait savoir qu'on aura une dotation d'une seule dose de vaccin EpiVacCorona pour commencer les études cliniques au Venezuela. On a aussi annoncé que cette semaine commencera la vaccination des vieux et que l’Organisation Mondiale de la Santé s'est prononcée sur l'utilisation du médicament ivermectina dans le traitement des patients atteints du COVID-19. C'est très important pour le Venezuela car il est fréquemment utilisé dans le système national de santé public et privé. Enfin, l’Organisation Panaméricaine de la Santé a changé ses représentants au Venezuela, ce qui pourrait ne pas avoir vraiment d'importance mais cette entité est très importante dans les processus de négociation entre le Gouvernement bolivarien et l'opposition qui s'est appropriée illégalement les ressources publiques destiné à ce que le Venezuela ait accès aux vaccins du mécanisme COVAX.

Brèves:

L'Assemblée Nationale vénézuélienne conserve le rythme défini en fonction des restrictions imposées par le Gouvernement pour contrôler la transmission du COVID-19 à quoi s'ajoutent les jours fériés de la « semaine sainte. » C'est pourquoi son activité a été minimale ces jours-ci. Dans ce cadre, la commission consultative de l'Assemblée Nationale a eu une réunion avec les présidents des différentes commissions permanentes pour faire un bilan des 90 premiers jours de la nouvelle période législative.

Le président Maduro a reçu une délégation russe dirigée par le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Youri Ivanovitch Borisov. Le travail des fonctionnaires russes et vénézuéliens a été de mettre au point la calendrier de coopération de cette année à 2031 et des accords ont été pris dans des domaines stratégiques comme celui de l'économie. On a aussi parlé des problèmes concernant la santé, en particulier la production d'insuline grâce à la technologie russe dans des entreprises d'Etat vénézuéliennes.

La visite de la secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères pour l'Amérique Latine et les Caraïbes du Royaume d'Espagne, Cristina Gallach, s'est achevée sans grand retentissement dans le pays. L'une de ses activités publiques a été avec la vice-présidente exécutive de la République Delcy Rodríguez qui a fait savoir que « les autorités (vénézuéliennes) ont mis en avant leur condition d'Etat souverain, libre et indépendant et ont révisé les relations bilatérales dans le but de revenir au niveau de coopération précédent entre les 2 nations. » dans l'ordre du jour de la fonctionnaire espagnole, des réuniosn étaient prévues avec divers acteurs politiques parmi lesquels ceux de l'opposition au chavisme mais on n' pas su grand-chose sur cela.

Traduction Françoise Lopez

Jesús A. Rondón

