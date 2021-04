Venezuela : Propositions au Congrès Bicentenaire des Peuples

par Pasqualina Curcio

Il y a 200 ans que notre Libérateur Simón Bolívar, avec des hommes et des femmes patriotes, a consolidé la victoire de la lutte indépendantiste contre l'empire espagnol. Alors qu'il se battait contre les royalistes, il prédisait que le destin des Etats-Unis serait d'emplir de misère Notre Amérique au nom de la liberté. 200 ans plus tard, l'empire étasunien met en place ses actes lesplus féroces et les plus criminels contre le peuple du Venezuela.

Dans ce contexte, qui, en outre, coïncide avec la pandémie, nous avons été convoqués au Congrès Bicentenaire des Peuples, un espace de rencontre d’organisations et de mouvements populaires qui, sous le slogan de l'unité, partagent un ordre du jour de lutte pour l'émancipation et la défense de l’humanité. Je résume ici mes propositions pour ce Congrès, dont certaines ont déjà été exposées en d'autres lieux et en d'autres temps.

Contre le blocus économique et financier

Dénoncer et condamner avec force les mesures coercitives unilatérales imposées par les Etats-Unis sans répit. Souligner la caractère criminel de ces actions à cause des effets dévastateurs qu'elles ont sur les peuples et que nous en devons pas cesser de mentionner.

En outre, il faut entreprendre des actions destinées à empêcher l'impérialisme de poursuivre ses pratiques génocidaires soutenues par la configuration actuelle du système monétaire et financier mondial actuel construit en 1944 et basé sur l'hégémonie du dollar étasunien en tant que monnaie de référence mondiale, sur la décision des Etats-Unis de créer le petro-dollar en 1971 et de renforcer ainsi le monopole de l'impérialisme étasunien, du système de compensation des transactions financières au niveau mondial.

Dans cette situation, nous proposons que les pays qui ont formé récemment la coalition contre les « sanctions » ( la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l’Iran, l'Algérie, l'Angola, la Biélorussie, la Bolivie, le Cambodge, Cuba, l'Erythrée, le Laos, le Nicaragua, la Palestine, Saint Vincent et les Grenadines, la Syrie et le Venezuela ) en plus d'ajouter le reste des pays qui sont traditionnellement contre les blocus, soit tous les pays sauf les Etats-Unis et Israël, demandent officiellement à l'Assemblée Générale des Nations Unies de revenir sur l'Accord de Bretton Woods, concrètement: 1) éliminer l'exclusivité du dollar étasunien en tant qu'unique monnaie de réserve internationale, 2) baser le système monétaire sur de multiples monnaies de réserve, beaucoup, 3) permettre que le pétrole, n'importe quelle source d'énergie et en général tous les biens et services puissent être achetés dans différetes monnaies et par divers mécanismes d'échange et plus exclusivement en dollars, 4) autoriser la création de multiples systèmes de compensation de paiements et éliminer l'exclusivité de la Réserve Fédérale et son impôt sur les ventes SWIFT, 5) démocratiser le Fonds Monétaire International grâce à la participation égalitaire de tous les pays membres de l'ONU.

Contre le monopole du complexe médico-industriel

Les misères du système capitaliste se manifestent dans les inégalités concernant l'accès au vaccin contre le COVID-19. Alors que dans les pays riches, 1 personne est vaccinée toutes les 10 secondes, dans les pays pauvres, la vaccination n'a même pas commencé. La cause principale en est qu'une poignée d'entreprises pharmaceutiques, pour sauvegarder leurs bénéfices et protéger leur « droit de propriété intellectuelle, » refusent de céder leurs con,naissances et leur technologie pour que beaucoup d'autres laboratoires du monde fabriquent rapidement et massivement les vaccins destinés à immuniser l’humanité. Eliminer les brevets sur le vaccin contre le COVID-19 et par conséquent le monopole de ces entreprises qui, en ce moment, leur donne un grand pouvoir sur le monde, est le cri de tous les peuples.

Même si ont été organisées dans le monde des campagnes contre ces brevets auxquelles nous proposons de nous joindre dans le cadre du Congrès Bicentenaire des Peuples, il faut, étant donné que les effets inhumains de la marchandisation de la santé grâce au droit de propriété intellectuelle sont évidents, cette demande d'annulation de l'accord sur la propriété intellectuelle pour tous les biens en rapport avec la santé et la vie approuvé en 1995 soit officialisée auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce.

Le droit à la propriété intellectuelle ne doit pas être au-dessus du droit à la santé et à la vie. Imaginons ce que serait le monde si Jonas Salk avait pu avoir un brevet suer le vaccin contre la poliomyélite, pratiquement déjà éradiquée. Ou imaginons l'humanité si Edward Jenner avait exigé un brevet sur le vaccin contre la variole, heureusement éradiquée en 1977.

Contre l'exploitation et les inégalités capitalistes

L'échec du système capitaliste pour donner une réponse à l'humanité a étéplus qu'évident pendant la pandémie. Début 2020 plus de 820 000 000 de personnes souffraient de la faim dans le monde tandis que 2 000 multimillionnaires concentraient plus de richesse qu'ils ne pourraient en dépenser même en 1 000 vies (OXFAM). Le 1 % le plus riche de la population s'appropriait 84% de la richesse en fait produite par la classe ouvrière.

Ces inégalités ont augmenté pendant la pandémie : 12 000 personnes de plus sont mortes de faim par jour en 2020 pendant que les millionnaires, en moins de 9 mois, entre mars et décembre, ont augmenté leur fortune de 8 000 000 de $ étasuniens. Cette année, 500 000 000 de pauvres ont rejoint les 3 500 qui existaient en 2019.

Alors que la bourgeoisie accumulait et concentrait plus de richesse en 2020 même pendant que la production mondiale (banque Mondiale) baissait de 3,6% et malgré cette baisse, la classe ouvrière perdait 255 000 000 d'emplois à temps complet et le salaire réel, pour ceux qui avaient conservé leur emploi, baissait dans le monde entier (OIT). En effet, c'est justement cette contradiction entre le salaire et les bénéfices qui explique les inégalités dans la distribution de la richesse.

Nous proposons, pendant que nous avançons vers un autre mode de relations sociales et de production moins basées sur l'exploitation, de demander officiellement à l' ONU et en particulier à l'Organisation Internationale du Travail de ne pas publier seulement les chiffres de la croissance économique (PIB) en tant que principal et pratiquement seul indicateur du « succès » d'une économie mais que ce soient les indicateurs de la distribution de la richesse entre travail et capital qui apparaissent en première page de tous les journaux du monde pour ainsi renforcer la conscience de classe face à ces chiffres qui suscitent l'indignation.

Nous proposons, dans le cadre du Congrès Bicentenaire des Peuples de demander à l'Assemblée Générale de l'ONU d'inclure dans les objectifs de développement soutenable 2030 de faire baisser le sinégalités dans la distribution factorielle de la richesse avec des buts explicites et clairs qui renversent la honteuse tendance à l'accumulation et à la concentration du capital. Ce qui passe nécessairement par la réduction de la brèche entre bénéfice et salaire dans chaque usine ou entité de travail, c'est à dire résuire l'exploitation au travail qui a causé tant de misère et de faim à l'humnaité.

