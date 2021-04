Venezuela : Quarantaine intermittente et doses de vaccin

Coup d'oeil sur la semaine du 14 au 19 avril 2021

Par Jesús A. Rondón, 19 avril 2021

La semaine dernière, on a commémoré une date symbolique de l'histoire récente du pays car le 13 avril 2002, le peuple, dans la rue, a réussi à vaincre le coup d'Etat organisé par un groupe de patrons et la direction d'une centrale syndicale dans le dos de la classe ouvrière avec un secteur de l'armée soumis aux intérêts étrangers au service d'une direction politique stérile dans le camp démocrate. Chaque année nous commémorons cet événement en mettant en avant la capacité du peuple vénézuélien, malgré l'adversité, à savoir qui est son ennemi. Cette semaine, il y a aussi des informations sur la réponse à l'augmentation des cas de COVID-19 : retour au système 7x7 et nécessité de se procurer un grand nombre de vaccins pour renforcer le plan national de vaccination et sur des problèmes que nous avons déjà traités comme la situation sur la frontière avec la Colombie et l'action de l'Assemblée Nationale.

Retour au système 7x7

Le Gouvernement Bolivarien est revenu au système 7x7, c'est à dire des quarantaines alternées tous les 7 jours. Cette semaine, seules sont autorisées les activités considérées comme essentielles. Les données officielles indiquent que dimanche 18 avril, 181 903 cas positifs ont été diagnostiqués dont 164 530 sont guéris et 1 888 sont morts. Les 15 333 cas actifs (moins de 10 % du nombre total) sont concentrés dans le centre du pays, en particulier dans la région de la capitale où la densité de population est la plus forte du pays. C'était la même chose lors de la première vague.

Le Gouvernement vénézuélien a refusé l'offre du syndicat patronal (FEDECAMARAS) d'importer des vaccins. A ce sujet, ils disent que le ministère du Pouvoir Populaire pour la Santé a conçu et met en place le plan de vaccination. La proposition des patrons était une tactique pour privatiser l'accès au vaccin et a été soutenue publiquement par des secteurs de l'opposition dirigés par Juan Guaido. Les autorités vénézuéliennes ont informé que 850 000 doses de vaccin parmi lesquelles un lot en provenance de Russie, étaient arrivées dans le pays.

On continue également à faire des démarches destinées à augmenter le nombre de vaccins disponibles dans le pays et ainsi renforcer le plan national de vaccination. Dans ce cadre, le président de Nicolás Maduro a eu avec le directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom, la directrice de l'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS), Carissa Etienne et des représentants de l'Alliance Mondiale pour les Vaccins et l'Immunisation (GAVI) une réunion en ligne pour identifier les mécanismes nécessaires pour faciliter l'arrivée des vaccins au Venezuela après que nous ayons payé une partie du montant nécessaire pour avoir 11 374 400 doses par l'intermédiaire du fonds d'Accès Global aux Vaccins.

Le Gouvernement vénézuélien s'est joint aux organisations sociales et aux personnalités qui dénoncent l'accaparement des vaccins par les pays les plus forts du point de vue économique. Le chancelier Jorge Arreaza a déclaré que 88% des vaccins produits dans le monde se trouvent dans 15 pays à hauts revenus per capita.

Et nous finirons sur un événement étonnant : la conférence épiscopale vénézuélienne a fait savoir que depuis que l'état d'urgence a été décrété par le Gouvernement Bolivarien, sur les 2 002 prêtres présents au Venezuela, 201 ont été contaminés et 24 sont morts. Etant donné que la conférence épiscopale est une institution patriarcale et machiste, il n'est pas rare qu'elle évite de donner des informations sur la situation des moines.

Brèves :

Après avoir déclaré que la zone frontalière avec la Colombie, dans l'état d'Apure, était totalement sous contrôle, la Force Armée Nationale Bolivarienne intensifie ses opérations dans cet état pour « garantir l'ordre intérieur et capturer les trafiquants de drogues illégaux colombiens armés et leurs collaborateurs. » On parle aussi d'opérations de déminage de cette zone et de démarches faites à ce sujet auprès le l’Organisation des Nations Unies.

L'Assemblée Nationale a repris ses activités puisque, selon son président Jorge Rodríguez, elle sera la seule à agir quand le Gouvernement lèvera les restrictions d'activités non essentielles mais cela n'exclut pas la diminution de ses tâches. Un groupe de parlementaires a fait une tournée en Europe pendant laquelle il a rencontré les autorités de l'Union Interparlementaire. Il les ont invitées à se rendre au Venezuela pour rencontrer des acteurs politiques du chavisme et de l'opposition divisée.

Le Gouvernement brésilien a fait savoir que sa marine avait intercepté et arrêté l'équipage d'un bateau battant pavillon vénézuélien qui pêchait illégalement dans ses eaux. Il affirme que c'est la deuxième fois en moins d'un mois. Des situations comme celle-là sont considérées comme habituelles mais dans une situation de relations tendues entre les 2 pays, elles peuvent constituer un élément qui ne contribue pas à améliorer cette situation.

Le Fonds Monétaire International pense approuver 650 000 000 000 de $ en Droits Spéciaux de Virement (DEG) pour que les pays partenaires stimulent des liquidités mais ne donnera pas au Venezuela les 5 000 000 000 de $ qui lui reviennent car cet organisme est aligné sur la politique étasunienne de blocus.

Le Conseil National Electoral commence à enregistrer les nouvelles organisations politiques qui souhaitent participer aux futures élections et il reçoit les « dénominations provisoires » ou les noms proposés par les groupes de citoyens qui veulent participer à la politique.

Le directeur exécutif du programme mondial pour les aliments de l’Organisation des Nations Unies (ONU), David Beasley, est arrivé dimanche dernier au Venezuela dans le cadre d'une visite de travail au cours de laquelle il est prévu que des accords soient signés pour renforcer la sécurité alimentaire au Venezuela.

