Venezuela: Réponse du Haut Représentant de l'Union Européenne à Keumar

Bruxelles, 5 mars 2021

Monsieur,

Au nom du Haut Représentant, Josep Borrell Fontelles, je vous remercie pour votre courriel du 3 février 2021.

Les principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'État de droit font partie des valeurs fondamentales de l'Union européenne (UE). Ces principes, la promotion de solutions multilatérales dans un ordre international basé sur des règles et la coopération par le biais de partenariats et d’alliances, sous-tendent l’action internationale de l’UE pour garantir la paix, la sécurité, les droits de l’homme, la prospérité et le développement durable pour tous.

Je voudrais vous assurer que L'UE considère que la situation en matière de sécurité en Colombie, notamment l'intimidation, la stigmatisation et l'assassinat de dirigeants locaux, de défenseurs des terres et de l'environnement, est extrêmement préoccupante et constitue le principal défi pour la mise en œuvre de l'accord de paix.

Parmi ses priorités pour 2021, le dernier rapport de la mission de vérification des Nations unies souligne à juste titre la nécessité d'améliorer la protection des anciens combattants, des communautés touchées par le conflit armé, des dirigeants sociaux et des défenseurs des droits de l'homme (DDH). Pour inverser cette tendance, l'accent doit être mis - au-delà de la protection, des enquêtes et des poursuites efficaces, qui sont essentielles pour lutter contre l'impunité et la répétition des violations - sur les causes structurelles de la violence, et doit porter sur l'établissement d'une présence civile de l'État dans les territoires et sur le développement durable.

L'UE continuera à condamner ces actes et soutient publiquement le travail indispensable que les défenseurs des droits de l'homme entreprennent par le biais de campagnes et de projets de coopération qui renforcent les capacités des défenseurs des droits de l'homme en matière de protection, de défense, d'enquête et d'accès à la justice.

En ce qui concerne le Venezuela, l’UE n’a cessé de réitérer son soutien à tous ceux qui œuvrent pour un avenir démocratique pour le pays. Cela signifie que l'UE continuera de dialoguer et de travailler avec toutes les parties prenantes au Venezuela afin d'encourager un dialogue pacifique et une solution démocratique et durable à la crise au Venezuela. Dans cet regard, je voudrais faire référence aux conclusions du Conseil de l’UE sur le Venezuela, du 25 janvier 2021. i

Je voudrais vous assurer que L'UE reste profondément préoccupée par l'urgence humanitaire de plus en plus désespérée au Venezuela, et continuera de soutenir la population vénézuélienne en aidant à renforcer son tissu social et soutenir l'humanitaire international et local et acteurs du développement.

Bien à vous,

[e-signed] Veronique Lorenzo

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/04/venezuela-reponse-du-haut-representant-de-l-union-europeenne-a-keumar.html