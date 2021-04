Venezuela : Un plan sur 60 jours pour régulariser l'approvisionnement en diesel 

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a ordonné mercredi au chef de la commission présidentielle Alí Rodríguez Araque, Tareck El Aissami, et au ministre du Pouvoir Populaire pour la Production Agricole et les Terres Wilmar Castro Soteldo, de mettre en place un plan sur 60 jours pour régulariser l'approvisionnement en diesel des producteurs et des travailleurs des champs.

Il a rappelé que le Venezuela est soumis à une persécution mondiale qui lui interdit illégalement d'importer toute matière première ou produit lié à l'industrie du pétrole : « Ils nous ont volé des bateaux que nous avions engagés dans le monde pour amener de l'essence et du diesel, ils l'ont amené au gouvernement précédent des Etats-Unis, ils l'ont volé, ils l'ont adjugé et ils ont pris l'argent. »

Il a ajouté qu'une menace plane sur toute entreprise dans le monde qui vendrait de l'essence ou du diesel au Venezuela : « Ils les sanctionnent, leur gèlent leurs ressources, leur ferment leurs comptes bancaires, les exproprient de leurs bateaux, » a-t-il expliqué. C'est pourquoi il a demandé aux producteurs et aux travailleurs des champs d'avoir conscience des mesures qui sont imposées au pays.

Le Président a déclaré que les raffineries ont déjà .atteint un haut niveau de réparation et que le moment est venu de régler leproblème du diesel avec les producteurs agroalimentaires.

Il a aussi mentionné les attaques contre 3 raffineries en train de produire. « Nous réparons, nous remontons et nous produisons à nouveau. »

Il a également dénoncé le fait que des groupes terroristes se consacrent exclusivement à saboter et à attaquer les systèmes de fonctionnement des raffineries m ais il a déclaré qe dans un avenir pas si lointain que ça, le Venezuela sera prospère grâce à laproduction de tous les dérivés du pétrole.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

