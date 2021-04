Venezuela : Une alliance de l’ALBA-TCP pour la communication

Caracas, 13 avril (RHC) Le vice-président sectoriel de la Communication, de la Culture et du Tourisme du Venezuela, Freddy Ñáñez, a proposé aujourd’hui de créer une alliance communicationnelle depuis l’ALBA-TCP pour démanteler les campagnes de haine contre les nations de la région.

Lors d’une réunion des hautes autorités du Département de la communication et de l’information de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Traité de commerce des peuples, le haut fonctionnaire a déclaré qu’il faut construire un agenda d’actions avec tous les acteurs, pour montrer les vérités de chaque nation, par opposition aux grands médias.

Il a souligné la nécessité de reprendre les responsabilités que supposent les alliances politiques du mécanisme, notamment dans la communication conjointe, pour faire connaître non seulement les différences mais aussi les points d’union autour de la politique, de l’économie et du volet social.

Que ce soit un espace de défense et de travail pour démonter les fausses nouvelles et la haine. Articuler et mettre la volonté dans chaque espace communicationnel pour convoquer le débat pour vaincre les agressions et l’encerclement des empires', a-t-il déclaré.

Il a précisé que dans la diffusion de la vie sociale, politique et économique des peuples de l’ALBA-TCP, il est fondamental d’enseigner les expériences sociales, l’histoire et la vocation de l’avenir.

Le ministre de la Communication a également rappelé comment, le 12 avril 2002, les médias privés du pays ont utilisé leurs plateformes pour bloquer l’information, tandis que les mouvements sociaux, avec les communicateurs populaires ont utilisé leurs propres mécanismes pour diffuser les événements réels du moment historique.

'En Amérique latine, nous devons ouvrir le débat pour apporter des stratégies pour le destin commun. Ce jour-là, le peuple a donné une réponse en construisant des outils populaires et libérateurs dans le domaine des médias pour la vérité', a souligné et il a donné l’exemple de la chaîne multinationale Telesur comme moyen de défendre la vérité.

Au cours de la rencontre avec les autorités communicationnelles des pays de l’ALBA, Ñáñez a mentionné l’effet des réseaux sociaux quant à leur caractère au service de la diffusion de fausses nouvelles ou de barrières qui s’élèvent contre des démocraties comme celle du Venezuela.

Source Prensa Latina

