La Colombie est l’enfer dont les États-Unis rêvent pour le Venezuela et Cuba parce que les inégalités et la pauvreté qui touchent déjà presque 45 % de la populationChante de plus en plus extrême alors qu’il y a deux armes, les impôts des grandes entreprises ont été blessé et que les élites colombienne font fuir à l’étranger les capitaux qu’elles veulent.

La Colombie est l’enfer dont rêvent les États-Unis pour le Venezuela et Cuba parce que son taux de criminalité met le pays au premier rang mondial année après année de l’assassinat de dirigeants écologistes–au moins 64 en 2019–et qu’il est en bonne place en ce qui concerne l’assassinat des dirigeants syndicaux.

La Colombie est l’enfer dont rêvent les États-Unis pour le Venezuela et Cuba parce que son système sanitaire a fait plus de 75 000 morts et 3 millions de malades pendant la pandémie et n’a réussi à vacciner avec une première dose que 10 % de la population alors que ses élites achètent des appartements dans les zones les plus chères de Madrid, les répare et font des millions de bénéfices en les vendant.

La Colombie est l’enfer dont les États-Unis rêvent pour le Venezuela et Cuba parce que la plupart des citoyens ne peut pas se confiner à cause de l’absence de revenus pour survivre alors qu’elle est devenu le leader mondial de la production de coca avec 70 % de la production totale mondiale.

La Colombie est l’enfer dont les États-Unis rêvent pour le Venezuela et Cuba parce qu’elle a cherché à réduire la pauvreté et les inégalités avec des augmentations d’impôts pour les classes moyennes ou ce qu’il en reste avec une réforme destinée à baisser le parapluie de l’impôt sur le revenu et à augmenter les impôts indirects qui touchent tout le monde au lieu d’augmenter les impôts des élites et des grandes entreprises.

La Colombie est l’enfer dont les États-Unis rêvent pour le Venezuela et Cuba parce qu’elle est devenue un allié stratégique de l’OTAN dans la région alors que ses forces armées assassinent des enfants sans pitié.

La Colombie est l’enfer dans les États-Unis rêve pour le Venezuela et Cuba parce qu’elle réprime sauvagement les citoyens - on comptabilise 26 morts et plus de 400 disparus pendant ces dernières protestations – comme cela a été fait auparavant au Chili, en Equateur, au Pérou ou au Brésil alors que les causes réelles du mécontentement des citoyens reste sans solution.

La Colombie est l’enfer dont les États-Unis rêve pour le Venezuela et Cuba parce que elle ne contribue comme presque aucun autre pays d’Amérique latine affaires de la région la plus inégal et violente du monde alors qu’elle exhibe un comportement de classe et un racisme aussi excluant qu’anachronique et obscène.

La Colombie est l’enfer dans mon rêve les États-Unis pour le Venezuela et Cuba parce que son peuple s’est révolté contre ses gouvernants comme l’on fait ces dernières années les chilienne, les équatoriens ou les péruviens, de la façon dont les États-Unis auraient souhaité qu’il les fassent au Venezuela, à Cuba ou en Bolivie alors que dans ces pays leurs tentatives d’assassinat, les mouvements putschistes, les pressions sur les militaires et même les auto-proclamations kafkaïennes de présidents ont échoué.

En définitive, la Colombie est l’enfer dans mon rêve les États-Unis pour le Venezuela et Cuba, c'est pourquoi les mesures les plus cruelles et les plus sauvages dont certaines en vue d'une guerre, comme les sanctions économiques impitoyables qui ont provoqué une réduction inhumaine des aliments et des produits de base pour les citoyens ont été perpétrées dans ce pays.

C'est pourquoi, quand tu lis à propos de la Colombie, du Chili, de l'Equateur, du Pérou, la ce qui n'arrive que quand ils brûlent, réfléchis sur toute l'Amérique Latine dans son ensemble et ses problèmes. Peut-être alors, face à une vision plus générale et moins sectaire, il sera possible de se rendre compte que le gros problème de l'Amérique Latine est son modèle économique et le pays qui l'impose, les Etats-Unis.

