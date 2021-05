Argentine : Alberto Fernández reçu par la directrice du FMI

Le président de l'Argentine, Alberto Fernández, et la directrice du fonds Monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva, se sont rencontrés vendredi à Rome. C'est le point culminant de sa tournée en Europe au milieu des négociations avec cet organisme financier.

Après cette réunion d'un heure et demie avec Georgieva qu'il a qualifiée de « très constructive » et « franche », Fernández a affirmé que « le but est de trouver un accord le plus rapidement possible » « mais pas n'importe quel accord. » « Maintenant, Martín (Guzmán) rencontre les équipes techniques.

Georgieva a aussi qualifiée cette réunion de « très constructive : » « Cela a été très intéressant de faire enfin la connaissance du Président en personne, » a-t-elle déclaré à la sortie de cette réunion. Et elle a ajouté qu'ils ont parlé de la situation en Argentine et de ce qui se passe en Amérique Latine et elle a déclaré que les 2 équipes « continueront à travailler pour avancer dans le programme. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

